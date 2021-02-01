Зеленський розповів, що відчував при штурмі Капітолію у США

Президент був шокований, побачивши таке в Америці

Президент Володимир Зеленський був "шокований" натовпом прихильників президента Дональда Трампа, який штурмував Капітолій США і вважає, що це був сильний удар по демократії в Сполучених Штатах.

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Про це він заявив у інтерв'ю виданню Axios, яке вийшло на HBO.

Зеленський зазначив, що ніколи не припускав, що таке може статися в Америці.

"Ми звикли вірити, що в Сполучених Штатах є ідеальні демократичні інституції, де влада передається спокійно... В Україні ми пережили дві революції... ми розуміли, що таке може відбуватися в світі. Але що це могло статися в Сполучених Штатах? Ніхто цього не очікував... Я дуже хвилювався... Я не хотів, щоб у вас був переворот" , – розповів президент України.

На його думку, тепер складно вважати США символом демократії.

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"Після чогось подібного, я вважаю, світу буде дуже важко розглядати Сполучені Штати як символ демократії", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня про результати виборів перервали через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: в будівлі розпилили сльозогінний газ. При штурмі будівлі Конгресу загинули четверо людей, зокрема поліцейський.

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