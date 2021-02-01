Русский
$ 28,13
34,16
  1. Політика

Зеленський розповів, що відчував при штурмі Капітолію у США

1 лютого, 02:14

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент був шокований, побачивши таке в Америці

Президент Володимир Зеленський був "шокований" натовпом прихильників президента Дональда Трампа, який штурмував Капітолій США і вважає, що це був сильний удар по демократії в Сполучених Штатах.

Реклама

Про це він заявив у інтерв'ю виданню Axios, яке вийшло на HBO.

Зеленський зазначив, що ніколи не припускав, що таке може статися в Америці.

"Ми звикли вірити, що в Сполучених Штатах є ідеальні демократичні інституції, де влада передається спокійно... В Україні ми пережили дві революції... ми розуміли, що таке може відбуватися в світі. Але що це могло статися в Сполучених Штатах? Ніхто цього не очікував... Я дуже хвилювався... Я не хотів, щоб у вас був переворот" , – розповів президент України.

В тренді
Зеленський відкрив у Києві інсталяцію в пам'ять жертв Голокосту (фото)

На його думку, тепер складно вважати США символом демократії.

Реклама

"Після чогось подібного, я вважаю, світу буде дуже важко розглядати Сполучені Штати як символ демократії", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, дебати в Конгресі США 6 січня про результати виборів перервали через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: в будівлі розпилили сльозогінний газ. При штурмі будівлі Конгресу загинули четверо людей, зокрема поліцейський.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

інтерв'ю США штурм Володимир Зеленський Капітолій
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти