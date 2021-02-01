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  1. Політика

Зеленський не вважає Китай серйозною загрозою

1 лютого, 03:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент не дозволить нікому купити "Мотор Січ"

Президент України Володимир Зеленський не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою, незважаючи на обіцянку обмежити контроль Китаю над критично важливими технологічними секторами.

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Про це він заявив в інтерв'ю виданню Axios, яке вийшло на HBO.

При цьому Зеленський вважає, що між Китаєм і США дійсно триває своєрідна холодна війна.

"Ми знаємо, що бізнес США представлений в Україні, але водночас вірно, що бізнес Китаю також представлений. Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, бізнес, якоїсь конкретної держави ставляться до вас з повагою, поважаючи ваш народ і кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні", – заявив президент.

Водночас він підкреслив, що не дасть Китаю або комусь іншому купити контрольний пакет акцій підприємства "Мотор Січ".

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"Не за мене. Я тут не на все життя, але за мого президентства точно ні", – заявив Зеленський про продаж підприємства.

Нагадаємо, в грудні китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" почали міжнародний арбітражз метою стягнення з держави Україна 3,5 млрд доларів, оскільки кваліфікують дії української влади як експропріацію їхніх інвестицій у це підприємство.

Зазначимо, 31 січня, в Запоріжжі мали відбутися збори акціонерів "Мотор Січі", але на місце зборів приїхали співробітники СБУ, щоб провести слідчо-оперативні дії.

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