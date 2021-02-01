Зеленський не вважає Китай серйозною загрозою

Президент України Володимир Зеленський не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою, незважаючи на обіцянку обмежити контроль Китаю над критично важливими технологічними секторами.

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Про це він заявив в інтерв'ю виданню Axios, яке вийшло на HBO.

При цьому Зеленський вважає, що між Китаєм і США дійсно триває своєрідна холодна війна.

"Ми знаємо, що бізнес США представлений в Україні, але водночас вірно, що бізнес Китаю також представлений. Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, бізнес, якоїсь конкретної держави ставляться до вас з повагою, поважаючи ваш народ і кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні", – заявив президент.

Водночас він підкреслив, що не дасть Китаю або комусь іншому купити контрольний пакет акцій підприємства "Мотор Січ".

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"Не за мене. Я тут не на все життя, але за мого президентства точно ні", – заявив Зеленський про продаж підприємства.

Нагадаємо, в грудні китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" почали міжнародний арбітражз метою стягнення з держави Україна 3,5 млрд доларів, оскільки кваліфікують дії української влади як експропріацію їхніх інвестицій у це підприємство.

Зазначимо, 31 січня, в Запоріжжі мали відбутися збори акціонерів "Мотор Січі", але на місце зборів приїхали співробітники СБУ, щоб провести слідчо-оперативні дії.

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