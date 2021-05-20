Пресс-конференция Зеленского: главное (текстовый онлайн)

Итоги работы за два года, результаты реформ, дальнейшие пути трансформации страны – сегодня будут обсуждать с президентом

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Во вторую годовщину инаугурации президент Украины Владимир Зеленский общается с журналистами – 20 мая для пресс-конференции президент выбирает второй год подряд.

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Если в прошлом году мероприятие проходило под открытым небом и его чуть не подмочил дождь, то в этом году для общения выбрали необычное место – территорию завода "Антонов".

Пресс-конференция начнется в 12:00 и продлится около 2,5 часов. Впервые ее будет готовить не пресс-секретарь Юлия Мендель, а модерацией скорее всего, будет заниматься директор коммуникационного директората ОПУ Ирина Победоносцева.

Советник главы ОПУ назвал темы выступления Зеленского:

подведет итог двух лет работы;

проанализирует конкретные результаты в конкретных реформах;

обозначит дальнейшие направления трансформации страны;

частично приоткроет завесу того, что будет происходить во время августовского празднования 30-летия независимости Украины.

Хронология 20 мая:

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7:54 Завод "Антонова" за несколько часов до пресс-конференции Зеленского выглядит вполне буднично – сотрудники массово спешат на работу.

Завод "Антонов", Фото Юрий Чмиль, "Сегодня"

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Завод "Антонов", Фото Юрий Чмиль, "Сегодня"

Завод "Антонов", Фото Юрий Чмиль, "Сегодня"

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Все подробности в спецтеме Пресс-конференция Зеленского