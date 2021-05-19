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Зеленский выбрал необычное место для большой пресс-конференции

19 мая, 12:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Предыдущие пресс-конференции тоже были в нестандартном формате, один раз даже в кафе под бургеры

Пресс-конференция Владимира Зеленского

Пресс-конференция Владимира Зеленского / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский проведет 20 мая пресс-конференцию на территории завода "Антонов" по случаю второй годовщины своего президентства.

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Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В Офисе президента сообщили, что встреча Зеленского с журналистами начнется в 12:00 в ГП "Антонов", ул. Академика Туполева, 1.

На Банковой предупредили, что в связи с карантинными требованиями возможном ограничение количества представителей СМИ, которые примут участие в пресс-конференции.

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Напомним, прошлые большие пресс-конференции глава государства тоже давал в нестандартной обстановке. Так, 10 октября 2019 года состоялся пресс-марафон Зеленского в заведении Kyiv Food Market. За стол к президенту пускали журналистов группами – он отвечал на вопросы 14 часов.

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А 20 мая 2020 года президент дал большую пресс-конференцию на лужайке возле Мариинского дворца. Тогда Зеленский говорил о тарифах, втором сроке, эпидемии коронавируса и уголовных делах против Порошенко.

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