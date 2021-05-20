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"Нет времени думать о нем": Зеленский сказал, чего хочет от Путина

20 мая, 14:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинский лидер четко очертил цель в отношении России и конкретно хозяина Кремля

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский не дает характеристик своему российскому коллеге Владимиру Путину – его интересуют лишь переговоры ради окончания войны. Об этом глава государства сказал на большой пресс-конференции.

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На вопрос иностранного журналиста, что президент Украины думает о Путине после их первой встречи в 2019 году и всего, что произошло между Украиной и Россией за это время, он ответил: "У меня нет времени думать о президенте РФ Владимире Путине".

"Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристике президента РФ. У меня простая позиция: если простыми призывами, которые ни к чему не приводят, мы будем увеличивать вероятность эскалации, я потом это себе не прощу. Для меня приоритет – закончить войну, а потом поговорим, что и о ком я думаю", – сказал Зеленский.

Отметим, на пресс-конференции Зеленский уже рассказывал о возможной встрече с Путиным. Он подтвердил, что разговор между Офисом президента и Кремлем идет.

Все подробности в спецтеме Пресс-конференция Зеленского

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