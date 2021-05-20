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Пресконференція Зеленського: головне (текстовий онлайн)

20 травня, 08:02

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Підсумки роботи за два роки, результати реформ, подальші шляхи трансформації країни – сьогодні це обговорюватимуть з президентом

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua

У другу річницю інавгурації президент України Володимир Зеленський спілкується із журналістами – 20 травня для пресконференції президент вибирає другий рік поспіль.

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Якщо минулого року захід проходив під відкритим небом і його мало не підмочив дощ, то цього року для спілкування вибрали незвичайне місце – територію заводу "Антонов".

Пресконференція розпочнеться о 12:00 і триватиме близько 2,5 години. Вперше її буде готувати не прессекретар Юлія Мендель, а модерацію, найімовірніше, вестиме директор комунікаційного директорату ОПУ Ірина Побєдоносцева.

Радник керівника ОПУ назвав теми виступу Зеленського. Він, зокрема,

  • підіб'є підсумок двох років роботи;
  • проаналізує конкретні результати в конкретних реформах;
  • позначить подальші напрямки трансформації країни;
  • частково відкриє, що відбуватиметься під час серпневого святкування 30-ї річниці Незалежності України.

Хронологія 20 травня:

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7:54 Завод "Антонов" за кілька годин до пресконференції Зеленського має цілком буденний вигляд – працівники масово поспішають на роботу.

Завод "Антонов", Фото Юрій Чміль, "Сьогодні"

Завод "Антонов", Фото Юрій Чміль, "Сьогодні"

Завод "Антонов", Фото Юрій Чміль, "Сьогодні"

Завод "Антонов", Фото Юрій Чміль, "Сьогодні"

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Завод "Антонов", Фото Юрій Чміль, "Сьогодні"

Завод "Антонов", Фото Юрій Чміль, "Сьогодні"

Завод "Антонов", Фото Юрій Чміль, "Сьогодні"

Завод "Антонов", Фото Юрій Чміль, "Сьогодні"

Завод "Антонов", Фото Юрій Чміль, "Сьогодні"
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Завод "Антонов", Фото Юрій Чміль, "Сьогодні"

Всі подробиці в спецтемі Прес-конференція Зеленського

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