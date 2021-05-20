Зеленский представил символ 30-летия Украины (видео)

Символом стал цветок и слоган – "Ти у мене єдина". Скриншот

Президент Владимир Зеленский представил символ 30-летия Украины.

Реклама

Символом стал цветок и слоган – "Ти у мене єдина", рассказал на пресс-конференции Зеленский.

По словам президента, логотип рисовали 12 компаний, победителями стали дизайнеры из Львова.

"У нас было 12 прекрасных компаний... Бесплатно это делали для нас, для такого праздника. Львовяне победили, вот такой цветок нам подарили, это была такая идея. Это главный цветок 30-летия, символ Украины. Мне кажется, что это правильный символ", - сказал Зеленский.

Сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

Реклама

Все подробности в спецтеме Пресс-конференция Зеленского