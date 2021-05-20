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Зеленский представил символ 30-летия Украины (видео)

20 мая, 12:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Логотип рисовали 12 компаний, а победителями стали дизайнеры из Львова

Символом стал цветок и слоган – "Ти у мене єдина". Скриншот

Символом стал цветок и слоган – "Ти у мене єдина". Скриншот

Президент Владимир Зеленский представил символ 30-летия Украины.

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Символом стал цветок и слоган – "Ти у мене єдина", рассказал на пресс-конференции Зеленский.

По словам президента, логотип рисовали 12 компаний, победителями стали дизайнеры из Львова.

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"У нас было 12 прекрасных компаний... Бесплатно это делали для нас, для такого праздника. Львовяне победили, вот такой цветок нам подарили, это была такая идея. Это главный цветок 30-летия, символ Украины. Мне кажется, что это правильный символ", - сказал Зеленский.

Сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

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Все подробности в спецтеме Пресс-конференция Зеленского

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