Українська
$ 27,61
33,48
  1. Новости политики

Пресс-конференция Зеленского пройдет в годовщину инаугурации – СМИ

17 мая, 11:25

Виталий Семченко Виталий Семченко

Мероприятие будет посвящено результатам двухлетней работы Зеленского на посту главы государства

/ Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию 20 мая – во вторую годовщину своей инаугурации.

Реклама

Об этом сообщает УП. Off the record.

По данным источника издания, мероприятие будет посвящено результатам двухлетней работы Зеленского на посту главы государства.

В тренде
Все узнают правду – СНБО проведет аудит госземель в Конча-Заспе и Пуще-Водице
В тренде
Экс-нардеп избил "слугу народа" Соломчука в прямом эфире: видео
Фото: скриншот
В тренде
Грозят катастрофические последствия: РФ увеличила количество кибератак на Украину
Илья Витюк, фото: СБУ

Напомним, ранее президент Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в Евросоюзе.

Кроме того, накануне Совет национальной безопасности и обороны провел заседание, на котором был принят ряд важных решений. По словам главы государства, речь идет о санкциях против криминальных авторитетов, а также проверке госземель в Конче-Заспе и Пуще-Водице. Все подробности – читайте в материале "Сегодня".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украина
Украина "антипод" России? Киев ответил на дерзкое заявление ПутинаВласть
Кива снова
Кива снова "отличился" – сравнил себя с Галилеем и КоперникомВласть
Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в ЕС (обновлено)
Зеленский назвал несколько причин, почему Украина точно будет в ЕС (обновлено)Власть
Как закончить войну на Донбассе? Данилов дал Путину совет
Как закончить войну на Донбассе? Данилов дал Путину советВласть
Ляшко – новый глава Минздрава? Санврач прокомментировал слухи
Ляшко – новый глава Минздрава? Санврач прокомментировал слухиВласть
Что-то пошло не по плану – Южанина о возможном назначении Любченко министром экономики
Что-то пошло не по плану – Южанина о возможном назначении Любченко министром экономикиВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять