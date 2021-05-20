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Это один из планов. Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу

20 мая, 13:34

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как считает президент, ситуация на Донбассе – один из главных вопросов, которые на сегодня есть в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация на Донбассе может стать предметом всеукраинского референдума

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация на Донбассе может стать предметом всеукраинского референдума / Фото: Офис Президента Украины

Ситуация на Донбассе должна быть самым главным вопросом на сегодня, поэтому в Украине может пройти государственный референдум по оккупированному Донбассу.

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Об этом во время пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

"Относительно государственного референдума, это должен быть самый главный вопрос, который у нас сегодня есть – я считаю, что это ситуация на Донбассе. И я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов – A, B, C – по прекращению войны и возвращению наших временно оккупированных территорий и людей, мы представим на рассмотрение общества именно референдум с такой тематикой. Это один, может быть, из планов, если не сработает другой", – сказал президент.

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Сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

Также мы писали о том, что между Офисом президента и Россией начат разговор по поводу встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

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Все подробности в спецтеме Пресс-конференция Зеленского

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