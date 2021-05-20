День Независимости будет грандиозным: Зеленский раскрыл планы

/ Фото: president.gov.ua
Украина будет праздновать 30-летие независимости три дня, начиная с 22 августа и по 24 число. В Киев съедутся много президентов других государств, главы церквей и другие высокопоставленные гости. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции.
22 августа
Стартует церемония чествования выдающихся украинцев, будут награждения.
23 августа – День Флага
Во всех регионах Украины поднимется большие флаги, которые навсегда останутся в областных центрах.
Состоится первый саммит Крымской платформы относительно деоккупации Крыма, на которой будут присутствовать президенты, премьер-министры многих стран, подпишут важные документы.
Параллельно состоится первый саммит первых леди и джентельменов в рамках Крымской платформы.
Большой концерт великих украинцев в Оперном театре, где будут присутствовать лидеры стран.
24 августа – День Независимости
Состоится военный парад в Киеве и Одессе – и на суше, и на море, и на Днепре.
Пройдет большой концерт украинских звезд на Олимпийском вечером.
"Будут встречи с лидерами стран. Это если коротко о праздновании 30-летия независимости", – сказал Зеленский.
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