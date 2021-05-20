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Аваков уйдет, если обвиняемые по делу Шеремета невиновны – Зеленский

20 мая, 13:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Зеленский пригрозил Авакову увольнением, если Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и Андрей Антоненко невиновны

Владимир Зеленский и Арсен Аваков. Коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский и Арсен Аваков. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что глава МВД Арсен Аваков должен уйти с должности, если обвиняемые в деле Шеремета невиновны.

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"Это сложный вопрос. Если осудили незаконно, то вы знаете, что я буду серьезно говорить с министром. Или он может остаться в такой ситуации? Нет, и он это знает, мы понимаем сложность этого процесса", - сказал президент.

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Кстати, отвечая на вопрос о деле Шеремета, президент показал журналисту переписку со своего телефона – с подозреваемой в убийстве Яной Дугарь.

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Последнее сообщение Зеленского – "Дякую", в переписке есть смайлики. Однако полностью текст не читали.

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Напомним, ранее Киевский суд освободил из СИЗО обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко.

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