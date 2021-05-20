Если США снимут санкции с "Северного потока – 2", это станет победой России – Зеленский

Президент считает, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки и лично президента Джо Байдена

/ Фото: president.gov.ua

Если США отменят санкции против "Северного потока – 2" – это может быть большой геополитической победой РФ.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, комментируя предстоящую встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

"Велик риск того, что Россия может надавить на Соединенные Штаты и у них будут какие-то договоренности, и что США снимут санкции с "Северного потока – 2"... Считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, личный (проигрыш. – Ред.) президента Джо Байдена", - сказал президент.

Также он отметил, что есть риски того, что США и РФ обсудят некоторые вопросы, несмотря на договоренности с Украиной.

К слову, как заявили в РФ, главной темой встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина станет стратегическая стабильность и двухсторонние отношения США с Россией.

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Как мы писали ранее, Госдепартамент США направил в Конгресс обоснование о снятии санкций против "Северного потока – 2". В заявлении говорится, что отказ от расширения санкций является "важным для национальных интересов США".

Тем временем Энтони Блинкен заявил, что позиция Вашингтона в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе остается неизменной, Штаты по прежнему решительно настроены против этого российского проекта, который способствует подрыву безопасности в регионе.

Также сайт "Сегодня" ведет текстовый онлайн пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.

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