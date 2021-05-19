Что Зеленский скажет на итоговой пресс-конференции: в ОПУ раскрыли детали

Подоляк рассказал, кто будет модерировать общение президента с журналистами. Спойлер – это не Мендель

/ Фото: Reuters

Большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского будет длиться около 2,5 часов, и впервые ее будет готовить не пресс-секретарь Юлия Мендель. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что поведает журналистам глава государства.

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Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, будут соблюдены необходимые карантинные меры, из-за чего ограничат количество представителей СМИ, а мероприятие пройдет в большом помещении на территории завода "Антонов".

"Тем не менее постараемся аккредитовать максимально возможное количество представителей СМИ. Продолжительность беседы, понимая важность и актуальность прямой коммуникации президента и журналистов, составит предварительно 2-2,5 часа", – сказал Подоляк.

Советник главы ОПУ назвал темы выступления Зеленского:

подведет итог двух лет работы;

проанализирует конкретные результаты в конкретных реформах;

обозначит дальнейшие направления трансформации страны;

частично приоткроет завесу того, что будет происходить во время августовского празднования 30-летия независимости Украины.

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Подоляк добавил, что модерацией пресс-конференции, скорее всего, будет заниматься директор коммуникационного директората ОПУ Ирина Победоносцева.

Напомним, прошлые большие пресс-конференции глава государства тоже давал в нестандартной обстановке. Так, 10 октября 2019 года состоялся пресс-марафон Зеленского в заведении Kyiv Food Market. За стол к президенту пускали журналистов группами – он отвечал на вопросы 14 часов.

А 20 мая 2020 года президент дал большую пресс-конференцию на лужайке возле Мариинского дворца. Тогда Зеленский говорил о тарифах, втором сроке, эпидемии коронавируса и уголовных делах против Порошенко.

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