Коротко і у справі. Найголовніше про зустріч Зеленського та Путіна

Президент Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися – "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна". "Сегодня" розповідають, що сталося і наскільки ймовірна зустріч президентів.
Що сталося?
20 квітня президент Зеленський звернувся до українців через стягування російських військ до кордонів України, заявивши про сильну українську армію і підтримку Європи. Він також запросив президента РФ Володимира Путіна зустрітися на окупованій частині Донбасу .
"Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна" , – сказав політик.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що пропозиція зустрітися на Донбасі була висунута, бо глава Кремля уникає переговорів в "нормандському форматі" і гальмує цим мирний процес .
Що відповів Путін?
Через дві доби Володимир Путін все-таки прокоментував ініціативу президента України. За словами президента РФ, спочатку Зеленському потрібно зустрітися з главами так званих "ЛДНР" і тільки потім з російським керівництвом .
"Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка. Ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", – сказав Путін.
Що думають експерти?
Політолог Володимир Фесенко:
- Зеленський вибрав дуже правильний час для свого відеозвернення – він попередив Росію, що Україна готова до війни, але прагне до миру через переговори .
- Запропонувати переговори в зоні конфлікту – сильний хід.
- Навіть якщо Путін і погодиться на зустріч, то тільки на окупованій території Донбасу.
Професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань:
- Зараз шанси на зустріч двох президентів малі . Для того, щоб це відбулося, необхідна деескалація конфлікту, який Росія як і раніше нагнітає.
- Заява Володимира Зеленського прозвучало вчасно – напередодні послання Путіна до Федеральних зборів.
- Російська дипломатія може запропонувати Зеленському приїхати до Луганська чи Донецька. Для України це небезпечний варіант.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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