Коротко і у справі. Найголовніше про зустріч Зеленського та Путіна

Президент Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися – "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна". "Сегодня" розповідають, що сталося і наскільки ймовірна зустріч президентів.

Що сталося?

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20 квітня президент Зеленський звернувся до українців через стягування російських військ до кордонів України, заявивши про сильну українську армію і підтримку Європи. Він також запросив президента РФ Володимира Путіна зустрітися на окупованій частині Донбасу .

"Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна" , – сказав політик.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що пропозиція зустрітися на Донбасі була висунута, бо глава Кремля уникає переговорів в "нормандському форматі" і гальмує цим мирний процес .

Що відповів Путін?

Через дві доби Володимир Путін все-таки прокоментував ініціативу президента України. За словами президента РФ, спочатку Зеленському потрібно зустрітися з главами так званих "ЛДНР" і тільки потім з російським керівництвом .

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"Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка. Ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", – сказав Путін.

Що думають експерти?

Політолог Володимир Фесенко:

Зеленський вибрав дуже правильний час для свого відеозвернення – він попередив Росію, що Україна готова до війни, але прагне до миру через переговори . Запропонувати переговори в зоні конфлікту – сильний хід. Навіть якщо Путін і погодиться на зустріч, то тільки на окупованій території Донбасу.

Професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань:

Зараз шанси на зустріч двох президентів малі . Для того, щоб це відбулося, необхідна деескалація конфлікту, який Росія як і раніше нагнітає. Заява Володимира Зеленського прозвучало вчасно – напередодні послання Путіна до Федеральних зборів. Російська дипломатія може запропонувати Зеленському приїхати до Луганська чи Донецька. Для України це небезпечний варіант.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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