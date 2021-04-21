Це публічний виклик Путіну: Фесенко пояснив важливість пропозиції Зеленського

Президент Володимир Зеленський своїм відеозверненням і пропозицією російському лідерові Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі вибрав дуже слушний час – він попередив Росію, що Україна готова до війни, але прагне миру через переговори.
Про це написав у Facebook політолог Володимир Фесенко.
Він вважає це послання – як до українців, так і до Росії – дуже своєчасним напередодні звернення Путіна до Федеральних зборів.
"Тут момент був обраний дуже точно. Сьогодні російський президент виступає із щорічним посланням до Федеральних зборів. У Росії, у нас, та й у всьому світі обговорюється сценарій звернення російського президента до Ради Федерації РФ за згодою на використання російських військ на закордонній території. Схожа ситуація вже була в березні 2014 року. Тому російське керівництво треба було попередити: ми готові до бою, повторення подій лютого-березня 2014 року не буде", – пише Фесенко.
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Причому експерт вважає дуже сильним ходом пропозицію переговорів у зоні конфлікту, але може виникнути проблема з місцем зустрічі – Москва явно захоче тільки на окупованій території.
"Це публічний виклик Путіну. На нього доведеться відповідати. Подивимося, як це зробить Путін. Але якщо раптом російська сторона погодиться саме на зустріч в зоні конфлікту (у чому я дуже сильно сумніваюся), треба бути готовими і до провокацій з їхнього боку. Найбільш очевидна провокація, яка можлива, – це пропозиція зустрітися в ОРДЛО. Для нас це неприйнятно з найрізноманітніших причин. Найоптимальніше місце для такої зустрічі – нейтральна смуга, наприклад міст у Станиці Луганській", – підкреслив політолог.
Читайте детальніше в нашому матеріалі про можливі переговори президентів, навіщо Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.
Всі подробиці в спецтемі Зеленський викликав Путіна на Донбас
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