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Путін ігнорує зустріч із Зеленським: що не влаштовує Кремль

27 квітня, 13:20

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Москві вітають бажання Зеленського провести переговори, але знову відхрещуються від прямих переговорів щодо Донбасу

У Кремлі дали зрозуміти, що президент Росії Володимир Путін не проти зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, але Донбас обговорювати не хоче.

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Про це сказав прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

У Москві вітають бажання Зеленського провести переговори, але знову відхрещуються від прямих переговорів щодо Донбасу.

"Абсолютно чітко було викладено президентом (Росії Володимиром Путіним) його ставлення до ініціативи (Зеленського про зустріч). Такий діалог може стосуватися тільки проблематики двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися виходячи з цілей пошуків врегулювання конфлікту на південному сході України. Чесно кажучи, якщо ми правильно зрозуміли, президент України говорив саме про те, що Донбас треба обговорювати і для цього потрібна зустріч. Це не зовсім корелюється з баченням президента Росії про наповнення такої зустрічі. Тому в будь-якому випадку ще треба прояснити багато деталей", – сказав Пєсков.

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На питання журналістів, чи можливе проведення зустрічі на якому-небудь іншому майданчику, крім Москви, спікер Кремля відповів: "Мені невідомо про те, щоб конкретні в цьому плані пропозиції транслювалися з Києва в Москву".

Читайте також детальніше, що напередодні сам Зеленський говорив про зустріч з Путіним, новий "Мінськ" і переговори з "Л/ДНР".

Всі подробиці в спецтемі Зеленський викликав Путіна на Донбас

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Донбас зустріч Кремль Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков
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