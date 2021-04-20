Зеленський запропонував Путіну зустрітися на окупованому Донбасі

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу ескалації ситуації на сході країни Росією, заявивши про сильну українську армію і підтримку Європи. Він також запросив президента РФ Володимира Путіна зустрітися на окупованій частині Донбасу.
Про це йдеться у відеозверненні президента.
"Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", – заявив він, звертаючись до глави Кремля.
За словами президента, Україна не хоче війни, але не боїться її і готова себе захистити.
"Чи хоче війни Україна? Ні. Чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротися за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди", – заявив президент.
Зеленський також розповів про велику підтримку України в Європі, США, а також НАТО.
"Я говорив з лідерами Сполучених штатів Америки, Франції, Німеччини, Великої Британії, Туреччини, президентом Ради Європи і генсеком НАТО. Вони, як і всі інші партнери, на нашому боці", – підкреслив глава держави.
Він також закликав українців не довіряти політикам, які закликають до війни у соцмережах і залишатися пильними.
Нагадаємо, в ТКГ заявили, що наступна зустріч радників глав держав "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може пройти на лінії розмежування на Донбасі.
В Офісі президента вважають, що Росія стягує війська до України для нагнітання нервозності, але, швидше за все, Москва намагається змусити Київ визнати незаконну окупацію частини Донбасу.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк