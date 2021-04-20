Зеленський запропонував Путіну зустрітися на окупованому Донбасі

Україна не хоче війни і продовжить боротися за мир дипломатичним шляхом, але в разі нападу не боїться і готова себе захистити

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу ескалації ситуації на сході країни Росією, заявивши про сильну українську армію і підтримку Європи. Він також запросив президента РФ Володимира Путіна зустрітися на окупованій частині Донбасу.

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Про це йдеться у відеозверненні президента.

"Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", – заявив він, звертаючись до глави Кремля.

За словами президента, Україна не хоче війни, але не боїться її і готова себе захистити.

"Чи хоче війни Україна? Ні. Чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротися за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди", – заявив президент.

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Зеленський також розповів про велику підтримку України в Європі, США, а також НАТО.

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"Я говорив з лідерами Сполучених штатів Америки, Франції, Німеччини, Великої Британії, Туреччини, президентом Ради Європи і генсеком НАТО. Вони, як і всі інші партнери, на нашому боці", – підкреслив глава держави.

Він також закликав українців не довіряти політикам, які закликають до війни у соцмережах і залишатися пильними.

Нагадаємо, в ТКГ заявили, що наступна зустріч радників глав держав "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може пройти на лінії розмежування на Донбасі.

В Офісі президента вважають, що Росія стягує війська до України для нагнітання нервозності, але, швидше за все, Москва намагається змусити Київ визнати незаконну окупацію частини Донбасу.

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