Зеленський доручив готувати зустріч з Путіним: в Кремлі відповіли (оновлено)

Український лідер зазначив, що готовий обговорити з Путіним становище російськомовного населення і православної церкви, якщо ці питання стоятимуть на порядку денному

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч із російським лідером Володимиром Путіним відбудеться.

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Про це він заявив під час пресконференції на Чорнобильській АЕС.

"Мені здається, все йдеться до того, що ця зустріч відбудеться. Я запропонував зустрітися на Донбасі. Президент РФ підтвердив бажання зустрітися, але запропонував це зробити в Москві. Я вже поставив завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв'язався з Адміністрацією Путіна і вони знайшли розуміння, терміни і місце, де ми можемо зустрітися", – сказав Зеленський.

За словами президента, головне суть зустріч, а місце і час її проведення – "це вже деталі".

Український лідер також зазначив, що готовий обговорити з Путіним становище російськомовного населення і православної церкви, якщо ці питання стоятимуть на порядку денному.

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"Я вважаю, що це продовження інформаційного наративу щодо утиску російськомовних людей. Я не бачу в цьому жодної проблеми. Але якщо ці питання теж стоять на порядку денному, то обговоримо і це", – додав глава держави.

Водночас представник Кремля Дмитро Пєсков не назвав можливий час і місце проведення зустрічі президентів України і Росії.

"Ні, поки деталей немає", – сказав він, відповідаючи на питання журналістів.

Раніше президент РФ Володимир Путін відповів на пропозицію зустрічі від українського лідера. Він зазначив: якщо той хоче обговорювати двосторонні відносини, то його готові прийняти в Москві. Найголовніше про зустріч політиків читайте в матеріалі "Сьогодні".

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