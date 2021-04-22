Чи варто Зеленському їхати до Москви на зустріч з Путіним? Опитування

Президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію зустрічі від українського лідера Володимира Зеленського. Він зазначив, що якщо той хоче обговорювати двосторонні відносини, то його готові прийняти в Москві.

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"Якщо ж йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", – підкреслив політик.

"Сьогодні" вирішили поцікавитися у читачів, чи варто президенту Зеленському їхати до Росії для зустрічі з російським лідером?

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Нагадаємо, що в своєму вчорашньому відеозверненні Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", але тему для переговорів він не називав. При цьому в Кремлі ухилилися від відповіді на запитання про те, чи готовий Путін прийняти цю пропозицію.

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