Русский
$ 28,06
33,7
  1. Влада

Чи варто Зеленському їхати до Москви на зустріч з Путіним? Опитування

22 квітня, 20:53

Віталій Семченко Віталій Семченко

"Сьогодні" вирішили поцікавитися думкою читачів

Президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію зустрічі від українського лідера Володимира Зеленського. Він зазначив, що якщо той хоче обговорювати двосторонні відносини, то його готові прийняти в Москві.

Реклама

"Якщо ж йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", – підкреслив політик.

"Сьогодні" вирішили поцікавитися у читачів, чи варто президенту Зеленському їхати до Росії для зустрічі з російським лідером?

В тренді
Український консул залишив Росію: що на нього чекає в Києві

Нагадаємо, що в своєму вчорашньому відеозверненні Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", але тему для переговорів він не називав. При цьому в Кремлі ухилилися від відповіді на запитання про те, чи готовий Путін прийняти цю пропозицію.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

опитування зустріч Володимир Зеленський Володимир Путін
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Зустріч із Путіним на Донбасі: Зеленському вперше відповіли в Росії
Зустріч із Путіним на Донбасі: Зеленському вперше відповіли в РосіїВлада
На війну зможуть відправити і без мобілізації: Зеленський підписав закон
На війну зможуть відправити і без мобілізації: Зеленський підписав законВлада
Миротворців ООН не буде: у МЗС РФ назвали єдиний варіант щодо Донбасу
Миротворців ООН не буде: у МЗС РФ назвали єдиний варіант щодо ДонбасуВлада
Росія хоче почати нову війну з Україною: у США назвали причину
Росія хоче почати нову війну з Україною: у США назвали причинуВлада
Путін назвав Януковича
Путін назвав Януковича "президентом України" і порівняв з Мадуро: відеоВлада
Чекають у будь-який час. Путін раптово запросив Зеленського до Москви
Чекають у будь-який час. Путін раптово запросив Зеленського до МосквиВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти