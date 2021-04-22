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Чекають у будь-який час. Путін раптово запросив Зеленського до Москви

22 квітня, 18:44

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Президент Росії цинічно відповів на пропозицію українського колеги, переклавши відповідальність за погіршення відносин на Київ

Після того, як президент України Володимир Зеленський запросив свого російського колегу Володимира Путіна провести зустріч на Донбасі, той у відповідь покликав його до Москви.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

На зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 22 квітня Путін заявив, що відмовляється їхати на Донбас. Тому, якщо Зеленський хоче налагодити двосторонні відносини між Україною і РФ, то його чекають у Москві "в будь-який зручний для нього час".

А якщо Зеленський хотів обговорити мирне врегулювання на Донбасі, то Путін вважає, що йому слід зустрітися з ватажками угруповань, які за підтримки РФ частково окупували Луганську і Донецьку область.

Тільки після цього Путін готовий буде з ним зустрітися.

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При цьому Путін вкотре цинічно переклав відповідальність за погіршення російсько-українських відносин на Київ – нібито це сталося через ставлення до РПЦ, російської мови, а також російських громадян та російськомовних українців.

Нагадаємо, що в своєму вчорашньому відеозверненні Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", але тему для переговорів він не називав. При цьому в Кремлі ухилилися від відповіді на запитання про те, чи готовий Путін прийняти цю пропозицію.

Відео: Сьогодні

А ще раніше в ТКГ заявили, що наступна зустріч радників глав держав "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може пройти на лінії розмежування на Донбасі.

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