"Для загальної деескалації": про що можуть домовитися Зеленський і Путін

Глобального прориву в переговорах чекати не варто. Фесенко пояснив, чому ця зустріч все одно важлива

За підсумками можливої зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна навряд чи варто очікувати серйозного прориву в переговорах: максимум – нове перемир'я на Донбасі.

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Про це написав у Facebook політолог Володимир Фесенко.

За його словами, знову проявляється феномен "впертості" Зеленського: спочатку Путін кілька місяців ігнорував українського лідера, але в результаті здався під його натиском.

"Змушений був спочатку публічно відповісти, хоча і з неприйнятними умовами. Ну а тепер обговорюється і сама можливість реальної зустрічі. Друга причина, чому Путін міг погодитися на цю зустріч, – на цьому наполягають західні учасники переговорів", – пише Фесенко.

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Політолог вважає, що не варто чекати глобального прориву в переговорах, проте впевнений – така зустріч необхідна.

"Для загальної деескалації ситуації на Донбасі, і для деескалації на наших кордонах, в тому числі в Азовському морі і в Керченській протоці, і в акваторії Чорного моря. Краще переговори, ніж війна. Головна тема, яку треба обговорювати, – відновлення стійкого перемир'я на Донбасі. Домовитися про щось більше – навряд чи можливо", – підкреслив експерт.

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