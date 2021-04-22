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Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина

22 апреля, 23:10

Виталий Семченко Виталий Семченко

"Сегодня" рассказывают, что произошло и насколько вероятна встреча президентов

Президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться – "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". "Сегодня" рассказывают, что произошло и насколько вероятна встреча президентов.

  • Что произошло?

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20 апреля президент Зеленский обратился к украинцам из-за стягивания российских войск к границам Украины, заявив о сильной украинской армии и поддержке Европы. Он также пригласил президента РФ Владимира Путина встретиться на оккупированной части Донбасса.

"Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", – сказал политик.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что предложение встретиться на Донбассе было выдвинуто, потому что глава Кремля избегает переговоров в "нормандском формате" и тормозит этим мирный процесс.

  • Что ответил Путин?

Спустя двое суток Владимир Путин все-таки прокомментировал инициативу президента Украины. По словам президента РФ, сначала Зеленскому нужно встретиться с главами так называемых "ЛДНР" и только потом с российским руководством.

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"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", — сказал Путин.

  • Что думают эксперты?

Политолог Владимир Фесенко:

  1. Зеленский выбрал очень правильное время для своего видеообращения – он предупредил Россию, что Украина готова к войне, но стремится к миру через переговоры.
  2. Предложить переговоры в зоне конфликта – сильный ход.
  3. Даже если Путин и согласится на встречу, то только на оккупированной территории Донбасса.

Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань:

  1. Сейчас шансы на встречу двух президентов малы. Для того, чтобы это произошло, необходима деэскалация конфликта, который Россия по-прежнему нагнетает.
  2. Заявление Владимира Зеленского прозвучало вовремя – накануне послания Путина к Федеральному собранию.
  3. Российская дипломатия может предложить Зеленскому приехать в Луганск или Донецк. Для Украины это опасный вариант.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия Донбасс Владимир Зеленский Владимир Путин Михаил Подоляк
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