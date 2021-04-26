Коротко і по суті справи. Що говорив Зеленський про зустріч із Путіним, новий "Мінськ" і переговори з "ЛДНР"

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зробив кілька важливих заяв – про війну на Донбасі, режим тиші на Донбасі, а також про зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. "Сьогодні" зібрали найважливіші з них.

Війна на Донбасі

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Глава держави заявив, що переговори про режим тиші на Донбасі перебувають на фінальній стадії узгодження. За його словами, українська сторона зробила все для того, щоб на Великдень не було пострілів і смертей.

"Я вважаю, що ми вже на фініші до цього погодженням. Засідання Тристоронньої контактної групи буде ще завтра, буде продовження. Мені здається, всі сторони вже все узгодили, але не погодили ще тільки документальне формулювання. Ми дуже цього хочемо, дуже до цього прагнемо..." – сказав він.

Зеленський зазначив, що як немає машини часу, щоб запобігти катастрофі на ЧАЕС, то є можливість сьогодні робити все, щоб запобігти трагедії на окупованому Донбасі.

"Дуже не хочеться, щоб на Донбасі сталася така сама трагедія. Щоб Донбас перетворився на зону відчуження", – додав президент.

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Зустріч із Путіним відбудеться

За словами Зеленського, його зустріч із Володимиром Путіним, найімовірніше, відбудеться. Він уже дав доручення керівнику Офісу президента зв'язатися з адміністрацією російського лідера й узгодити терміни та місце проведення переговорів.

Володимир Зеленський зазначив, що готовий обговорити з Путіним становище російськомовного населення і православної церкви, якщо ці питання будуть стояти на порядку денному.

"Я вважаю, що це продовження інформаційного наративу щодо утиску російськомовних людей. Я не бачу в цьому жодної проблеми. Але якщо ці питання теж стоять на порядку денному, то обговоримо і це", – додав глава держави.

Переговорів з терористами не буде

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В інтерв'ю виданню Financial Times Зеленський відкинув пропозицію російського президента Володимир Путіна про переговори з представниками так званих "ЛДНР".

"Я не збираюся розмовляти з терористами, і на моєму місці це просто неможливо", – зазначив глава держави.

Мінські угоди і "нормандський формат"

Володимир Зеленський також запропонував внести зміни в Мінські угоди і залучити до переговорів США, Велику Британію і Канаду.

"Є два варіанти: ми можемо змінити "мінський формат", скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня", – заявив він.

Відео: Сьогодні

Представник Кремля Дмитро Пєсков назвав "тривожним сигналом" пропозицію українського президента. Росія виключає можливість зміни Мінських угод.

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"Ми неодноразово говорили про те, що це дуже непроста ситуація. Це зайвий раз на вищому рівні, напевно, демонстрація того, що Україна хотіла б мінський процес видозмінити. А його видозмінити, не поклавши йому кінець, просто неможливо", – зазначив Пєсков.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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