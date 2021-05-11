Підозра за трьома епізодами і де шукати нардепів. Головне про справу Медведчука – Козака

Сьогодні, 11 травня, керівник Офісу генерального прокурора Ірина Венедіктова підписала підозру народним депутатам України Вікторові Медведчуку і Тарасові Козаку.
Їх підозрюють у скоєнні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
У чому підозрюють?
На спільному брифінгу генпрокурор Ірина Венедіктова і голова СБУ Іван Баканов розповіли, що нардепам повідомили про підозру за трьома епізодами:
- Перший стосується родовища "Глибока" в Чорному морі, яке підозрювані перереєстрували, щоб мати можливість розробляти його після окупації РФ півострова. За словами Баканова, кримські справи Медведчук вирішував з Путіним.
- Другий епізод стосується передачі Росії секретної інформації. За даними слідства, у серпні 2020 року Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території РФ, секретні дані щодо розташування секретного підрозділу ЗСУ, його особового складу і бойової підготовки.
- Третій епізод. Проект "Промінь" – план зі створення в Україні російської агентурної мережі для ведення підривної діяльності.
Як доказову базу під час брифінгу було надано аудіозапис розмов Віктора Медведчука і високопоставленого представника російського уряду, а також документи і висновки експертизи.
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Де тепер Медведчук і Козак?
За даними СБУ, Тарас Козак нині перебуває на території РФ.
"На сьогодні, за нашою інформацією, пан Козак в Росії. Можливо, тимчасово виїхав з території Росії на відпочинок. Але не планує, на жаль, повертатися в Україну", – розповів Іван Баканов.
Місцеперебування Медведчука визначають.
"За нашою інформацією, він перебуває в Україні, оскільки в'їхав в Україну, мені здається, 8 травня 2021 року і поки з України не виїжджав", – розповів голова СБУ.
Народний депутат Ренат Кузьмін стверджує, що Медведчук в Україні.
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"Він нікуди не втік. Він завжди приходив до слідчих за повістками і далі буде приходити на допити і обов'язково доведе свою невинуватість", – написав Кузьмін у себе в Telegram.
Тим часом користувачі соцмереж помітили розкішну яхту Royal Romance Медведчука в Хорватії. Інформацію про її місцеперебування опублікував у себе на сторінці Станіслав Янченко.
Що в деклараціях у Медведчука і Козака?
У Козака задекларована велика колекція годинників тільки преміумкласу. Серед брендів – Rolex, Patek Philippe, Breguet, Audemars Piguet.
Також Козак є бенефіціаром численних вітчизняних та іноземних компаній.
У Медведчука з дружиною у власності таке майно:
- 41 одиниця одягу з хутра;
- 74 шкіряні сумки;
- 25 одиниць шкіряного одягу;
- 45 дорогих наручних годинників;
- 14 іранських і 10 італійських килимів;
- 7 антикварних підлогових годинників;
- десятки книг XVI-XVII століття;
- фрагмент Біблії Гутенберга 1445 року;
- фортепіано Steinway.
Також Віктор Медведчук володіє солідний автопарком, в якому:
- два елітні БМВ;
- 4 наддорогих "мерседеси";
- "тойота" преміумкласу;
- розкішна італійська яхта.
Раніше новини "Сьогодні" зібрали інформацію про резиденції, особняки і яхти Медведчука.