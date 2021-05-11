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Підозра за трьома епізодами і де шукати нардепів. Головне про справу Медведчука – Козака

11 травня, 20:16

Денис Беспалов Денис Беспалов

Народних депутатів підозрюють не тільки в державній зраді, а й в розграбуванні нацресурсів у Криму

Сьогодні, 11 травня, керівник Офісу генерального прокурора Ірина Венедіктова підписала підозру народним депутатам України Вікторові Медведчуку і Тарасові Козаку.

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Їх підозрюють у скоєнні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

У чому підозрюють?

На спільному брифінгу генпрокурор Ірина Венедіктова і голова СБУ Іван Баканов розповіли, що нардепам повідомили про підозру за трьома епізодами:

  • Перший стосується родовища "Глибока" в Чорному морі, яке підозрювані перереєстрували, щоб мати можливість розробляти його після окупації РФ півострова. За словами Баканова, кримські справи Медведчук вирішував з Путіним.
  • Другий епізод стосується передачі Росії секретної інформації. За даними слідства, у серпні 2020 року Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території РФ, секретні дані щодо розташування секретного підрозділу ЗСУ, його особового складу і бойової підготовки.
  • Третій епізод. Проект "Промінь" – план зі створення в Україні російської агентурної мережі для ведення підривної діяльності.

Як доказову базу під час брифінгу було надано аудіозапис розмов Віктора Медведчука і високопоставленого представника російського уряду, а також документи і висновки експертизи.

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Де тепер Медведчук і Козак?

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За даними СБУ, Тарас Козак нині перебуває на території РФ.

"На сьогодні, за нашою інформацією, пан Козак в Росії. Можливо, тимчасово виїхав з території Росії на відпочинок. Але не планує, на жаль, повертатися в Україну", – розповів Іван Баканов.

Місцеперебування Медведчука визначають.

"За нашою інформацією, він перебуває в Україні, оскільки в'їхав в Україну, мені здається, 8 травня 2021 року і поки з України не виїжджав", – розповів голова СБУ.

Народний депутат Ренат Кузьмін стверджує, що Медведчук в Україні.

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"Він нікуди не втік. Він завжди приходив до слідчих за повістками і далі буде приходити на допити і обов'язково доведе свою невинуватість", написав Кузьмін у себе в Telegram.

Тим часом користувачі соцмереж помітили розкішну яхту Royal Romance Медведчука в Хорватії. Інформацію про її місцеперебування опублікував у себе на сторінці Станіслав Янченко.

Що в деклараціях у Медведчука і Козака?

У Козака задекларована велика колекція годинників тільки преміумкласу. Серед брендів – Rolex, Patek Philippe, Breguet, Audemars Piguet.

Також Козак є бенефіціаром численних вітчизняних та іноземних компаній.

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У Медведчука з дружиною у власності таке майно:

  • 41 одиниця одягу з хутра;
  • 74 шкіряні сумки;
  • 25 одиниць шкіряного одягу;
  • 45 дорогих наручних годинників;
  • 14 іранських і 10 італійських килимів;
  • 7 антикварних підлогових годинників;
  • десятки книг XVI-XVII століття;
  • фрагмент Біблії Гутенберга 1445 року;
  • фортепіано Steinway.

Також Віктор Медведчук володіє солідний автопарком, в якому:

  • два елітні БМВ;
  • 4 наддорогих "мерседеси";
  • "тойота" преміумкласу;
  • розкішна італійська яхта.

Раніше новини "Сьогодні" зібрали інформацію про резиденції, особняки і яхти Медведчука.

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