Підозра за трьома епізодами і де шукати нардепів. Головне про справу Медведчука – Козака

Народних депутатів підозрюють не тільки в державній зраді, а й в розграбуванні нацресурсів у Криму

Сьогодні, 11 травня, керівник Офісу генерального прокурора Ірина Венедіктова підписала підозру народним депутатам України Вікторові Медведчуку і Тарасові Козаку.

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Їх підозрюють у скоєнні державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

У чому підозрюють?

На спільному брифінгу генпрокурор Ірина Венедіктова і голова СБУ Іван Баканов розповіли, що нардепам повідомили про підозру за трьома епізодами:

Перший стосується родовища "Глибока" в Чорному морі, яке підозрювані перереєстрували, щоб мати можливість розробляти його після окупації РФ півострова. За словами Баканова, кримські справи Медведчук вирішував з Путіним .

стосується родовища "Глибока" в Чорному морі, яке підозрювані перереєстрували, щоб мати можливість розробляти його після окупації РФ півострова. За словами Баканова, . Другий епізод стосується передачі Росії секретної інформації. За даними слідства, у серпні 2020 року Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території РФ, секретні дані щодо розташування секретного підрозділу ЗСУ, його особового складу і бойової підготовки.

епізод стосується передачі Росії секретної інформації. За даними слідства, у серпні 2020 року Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території РФ, секретні дані щодо розташування секретного підрозділу ЗСУ, його особового складу і бойової підготовки. Третій епізод. Проект "Промінь" – план зі створення в Україні російської агентурної мережі для ведення підривної діяльності.

Як доказову базу під час брифінгу було надано аудіозапис розмов Віктора Медведчука і високопоставленого представника російського уряду, а також документи і висновки експертизи.

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Де тепер Медведчук і Козак?

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За даними СБУ, Тарас Козак нині перебуває на території РФ.

"На сьогодні, за нашою інформацією, пан Козак в Росії. Можливо, тимчасово виїхав з території Росії на відпочинок. Але не планує, на жаль, повертатися в Україну", – розповів Іван Баканов.

Місцеперебування Медведчука визначають.

"За нашою інформацією, він перебуває в Україні, оскільки в'їхав в Україну, мені здається, 8 травня 2021 року і поки з України не виїжджав", – розповів голова СБУ.

Народний депутат Ренат Кузьмін стверджує, що Медведчук в Україні.

В тренді Вирішував із Путіним кримські справи і хотів платити податки в РФ. Баканов про підозру Медведчуку

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"Він нікуди не втік. Він завжди приходив до слідчих за повістками і далі буде приходити на допити і обов'язково доведе свою невинуватість", – написав Кузьмін у себе в Telegram.

Тим часом користувачі соцмереж помітили розкішну яхту Royal Romance Медведчука в Хорватії. Інформацію про її місцеперебування опублікував у себе на сторінці Станіслав Янченко.

Що в деклараціях у Медведчука і Козака?

У Козака задекларована велика колекція годинників тільки преміумкласу. Серед брендів – Rolex, Patek Philippe, Breguet, Audemars Piguet.

Також Козак є бенефіціаром численних вітчизняних та іноземних компаній.

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У Медведчука з дружиною у власності таке майно:

41 одиниця одягу з хутра;

74 шкіряні сумки;

25 одиниць шкіряного одягу;

45 дорогих наручних годинників;

14 іранських і 10 італійських килимів;

7 антикварних підлогових годинників;

десятки книг XVI-XVII століття;

фрагмент Біблії Гутенберга 1445 року;

фортепіано Steinway.

Також Віктор Медведчук володіє солідний автопарком, в якому:

два елітні БМВ;

4 наддорогих "мерседеси";

"тойота" преміумкласу;

розкішна італійська яхта.

Раніше новини "Сьогодні" зібрали інформацію про резиденції, особняки і яхти Медведчука.