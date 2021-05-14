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"Мінус Медведчук" – Зеленський вперше прокоментував арешт нардепа

14 травня, 12:44

Віталій Семченко Віталій Семченко

За словами глави держави, рішучі заходи стосовно лідера "ОПЗЖ" могла б ввести і попередня влада, але не хотіла

Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні події навколо розслідування проти народного депутата Віктора Медведчука, якого підозрюють в держзраді.

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Про це повідомляє "Фокус".

За словами глави держави, рішучі заходи стосовно лідера "ОПЗЖ" могла б ввести і попередня влада, але не хотіла.

"За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні і наносити руйнівний шкоди державній безпеці", – зазначив глава держави.

Також Зеленський додав, що Медведчук давно вийшов за рамки просто великого бізнесу, і він такий в країні не один.

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"Якщо у таких осіб забрати сконцентрований медіаресурс, коли в них немає вже непрозорого доступу до стратегічних активів і коли немає "даху" в Києві, більше нічого вони забрати у держави не можуть. І послаблювати державу не можуть у протистоянні за наш суверенітет", – зазначив президент.

Нагадаємо, вчора Печерський районний суд Києва відправив депутата Віктора Медведчука під домашній арешт – його підозрюють в державній зраді. Сам політик назвав розслідування проти себе політичною розправою, він заперечує всі звинувачення.

Також ми писали, що в студентські роки Медведчук побив 15-річного підлітка. Політику загрожувало два роки в'язниці, однак покарання йому вдалося уникнути.

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком

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