Це ще не кінець: Медведчука відправили під домашній арешт

Прокурори просили відправити кума Путіна за ґрати або звільнити під заставу в 300 мільйонів, але суд вирішив інакше

Колаж "Сьогодні"

Печерський районний суд Києва відправив підозрюваного в зраді народного депутата Віктора Медведчука під домашній арешт.

Реклама

Цілодобовий домашній арешт народний депутат відбуватиме в Києві. Захист Медведчука наполягав на тому, щоб нардепа передали на поруки його колег, народних обранців з партії "Опозиційна платформа – За життя", але суд відхилив його подання.

Коли Віктор Медведчук виходив зі своєю свитою з будівлі суду, йому довелося прориватися до свого автомобіля через натовп присутніх під будівлею Печерського суду радикалів. Депутату допомогли в цьому молоді люди спортивної зовнішності, що супроводжують його.

Нагадаємо, 12 травня політик з'явився до Офісу генерального прокурора, де йому вручили копію підозри у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного.

Напередодні в Офісі генпрокурора заявили, що проситимуть у суду арешт Медведчука з можливістю внесення застави в 300 мільйонів гривень.

Реклама

Також стало відомо, що 40 народних депутатів звернулися до суду з заявами про готовність взяти Медведчука на особисту поруку.

Сам Медведчук назвав цю справу політичною розправою і заперечує всі звинувачення.

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком