У Путіна вперше відреагували на підозру Медведчуку

/ Фото: kremlin.ru

Кремль слідкує за справою стосовно народного депутата Віктора Медведчука, якого запідозрили у держзраді, і політик не звертався до Росії по допомогу або щодо політичного притулку.

Реклама

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

У Росії хочуть переконатися, що справа не є політично заангажованою, і втручатися в це питання не збираються.

"Це внутрішні справи України. Але, звичайно, ми спостерігаємо за цим найретельнішим чином. Ми хотіли б переконатися, що за цією справою не стоїть якесь переслідування за політичними мотивами, якась кампанійщина, яка пов'язана виключно з бажанням позбутися політичних конкурентів", – сказав Пєсков.

Читайте також: Підозра Медведчуку в державній зраді – як відреагує Путін

В тренді Медведчук сьогодні зібрався до генпрокурора – ЗМІ

Реклама

Водночас в Кремлі запевняють, що кум Путіна не звертався до Росії по будь-яку допомогу.

"Наскільки ми знаємо з повідомлень ЗМІ, сам Медведчук перебуває в Україні. І ні за яким політичним притулком ні до кого не звертався. Він не звертався, наскільки мені відомо, по допомогу, і навряд чи Росія може надати йому якусь допомогу на тлі того переслідування, яке зараз має місце", – додав спікер Кремля.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголошено про підозру в держзраді та розграбуванні державних надр у Криму. Також Медведчуку інкримінують "злив" Росії секретних військових даних. Читайте детальніше про справу Медведчука – Козака.

Сам Медведчук назвав цю справу політичною розправою і заперечує будь-які звинувачення.