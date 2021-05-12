Підозра Медведчуку в державній зраді – як відреагує Путін

Ситуація навколо лідера ОПЗЖ може вплинути на переговори між президентами України і Росії, вважають експерти

Народним депутатам від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили підозру в зраді і замаху на розграбування нацресурсів у Криму. Про це повідомили на пресконференції генеральний прокурор Ірина Венедіктова і голова СБУ Іван Баканов у вівторок, 11 травня.

Правоохоронці зібрали докази проти Медведчука і Козака за трьома епізодами:

Замах на розграбування природних ресурсів (за версією слідства, в 2015 році фігуранти справи вступили в змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря). Передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії). Антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють у РФ).

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Пресслужба партії ОПЗЖ опублікувала заяву Віктора Медведчука, в якій нардеп стверджує, що його переслідування має політичні мотиви, а справу проти нього "сфабриковано за наказом влади". "Все, що відбувається зі мною, є політичною розправою за мою принципову політичну позицію", – підкреслив Медведчук.

Наразі місцеперебування Медведчука не встановлено, а тому СБУ вживає заходів, щоб передати клопотання про взяття його під варту. В ОПЗЖ заявили, що Медведчук не ховається і з'явиться в Офіс генпрокурора 12 травня.

Може виїхати в Росію і балотуватися в Держдуму

Колишній народний депутат України, політичний діяч і популярний блогер Борислав Береза припускає, що Медведчук може виїхати в Росію і навіть балотуватися в Держдуму РФ.

"Медведчук народився в Красноярському краї, він може швидко отримати громадянство РФ. До того ж, з огляду на його кумівство з Путіним, цілком реально, що він може зайняти крісло в парламенті", – говорить Береза "Сьогодні".

Коли і як відреагує Путін?

Володимир Путін поки ніяк не відреагував на оголошення підозри Віктору Медведчуку. На думку політолога, директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, публічної реакції президента РФ поки що взагалі не буде.

"Через місяць може відбутися зустріч Путіна з Байденом, напередодні якої президент Росії не буде загострювати ситуацію. Але в разі невдалих для Росії переговорів зі США, можливо, Путін згадає про Медведчука", – говорить Карасьов.

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За словами політолога, можливі два шляхи розвитку подій. Перший – це ескалація конфлікту на Донбасі. "Багато хто вважає, що стягування військ до кордонів України і загострення ситуації на Донбасі були такою собі відповіддю Путіна на блокування телеканалів Медведчука і введення санкцій проти нього. Можливо, Росія знову спробує чинити тиск" , – пояснює Карасьов.

Справа Медведчука може стати аргументом у переговорах Зеленського з Путіним

Водночас експерт не відкидає іншого, абсолютно протилежного варіанту. "Путін також може піти на певні поступки Україні, у тому-таки питанні Донбасу, наприклад. У такому разі підозру Медведчуку можна розглядати як дипломатичний хід України, який може бути аргументом в майбутніх переговорах Зеленського з Путіним" , – розмірковує Карасьов.

Про те, що Путін не реагуватиме на кримінальне провадження проти Медведчука до зустрічі з Байденом каже "Сьогодні" й директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.

"Безумовно, Медведчук може стати питанням переговорів Путіна з Зеленським. Росія може відновити ескалацію конфлікту на Донбасі або ж ввести якісь обмеження для українського бізнесу в РФ. У будь-якому разі якісь дії Путін буде проводити або не проводити після зустрічі з президентом США", – упевнений Бортник.

Видимість боротьби

Борислав Береза, однак, припускає, що Путіну і не доведеться втручатися в справу Медведчука, оскільки вона може розвалитися ще до суду.

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"У багатьох експертів складається враження, що робиться все для того, щоб справа розвалилася. У кримінальному провадженні спостерігається ряд помилок, які, можливо, робилися навмисно, щоб був привід для закриття справи", – ділиться з нами екснардеп.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що 11 квітня в одному з будинків Медведчука силовики провели обшуки. Йшлося про його будинок на вулиці Монтажників у Києві. Там політик тепер живе разом з дружиною, поки в основному місці його проживання в Пущі-Водиці триває капітальний ремонт.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду щодо Медведчука і Козака.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією