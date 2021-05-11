У Медведчука вдома обшуки: ЗМІ дізналися перші подробиці

Правоохоронці серйозно взялися за кума Путіна і нагрянули до нього в гості, але зі зброєю і в масках

Колаж "Сьогодні"

В одному з будинків народного депутата Віктора Медведчука силовики проводять обшуки. Про це повідомило ZN.UA джерело в СБУ.

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Виданню стало відомо, що мова йде про його будиок по вулиці Монтажників у Києві. Там політик разом з дружиною зараз живе, поки в основному місці проживання у Пущі-Водиці триває капітальний ремонт.

Джерело в СБУ повідомило, що там зараз працює "Альфа" – спецназ взяв під контроль територію, де розташовані кілька будинків, обнесених одним парканом.

Відзначимо, що в декларації Медведчука числиться адреса його будинку по вулиці Медвинська, 24, Солом'янський район.

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Судячи з google-карти, цю всю ділянку зачіпає і паралельна вулиця Монтажників під номером 80.

Так виглядає будинок по Медвинській.

А так паркан з боку Монтажників з камерами спостереження.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 9 квітня на Трухановому острові в Києві пройшли обшуки в охоронній фірмі, яку пов'язують з Медведчуком.

У той же день стало відомо про арешт яхти Медведчука.