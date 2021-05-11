У Медведчука вдома обшуки: ЗМІ дізналися перші подробиці

Колаж "Сьогодні"
В одному з будинків народного депутата Віктора Медведчука силовики проводять обшуки. Про це повідомило ZN.UA джерело в СБУ.
Виданню стало відомо, що мова йде про його будиок по вулиці Монтажників у Києві. Там політик разом з дружиною зараз живе, поки в основному місці проживання у Пущі-Водиці триває капітальний ремонт.
Джерело в СБУ повідомило, що там зараз працює "Альфа" – спецназ взяв під контроль територію, де розташовані кілька будинків, обнесених одним парканом.
Відзначимо, що в декларації Медведчука числиться адреса його будинку по вулиці Медвинська, 24, Солом'янський район.
Судячи з google-карти, цю всю ділянку зачіпає і паралельна вулиця Монтажників під номером 80.
Так виглядає будинок по Медвинській.
А так паркан з боку Монтажників з камерами спостереження.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 9 квітня на Трухановому острові в Києві пройшли обшуки в охоронній фірмі, яку пов'язують з Медведчуком.
У той же день стало відомо про арешт яхти Медведчука.