Держзрада і замах на розграбування нацресурсів Криму – СБУ про підозру Медведчуку і Козаку

Наразі підозри скеровані до останніх відомих місць проживання Медведчука та Козака, адже де вони перебувають – невідомо

Народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголошено про підозру у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

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Про це заявили на брифінгу голова СБУ Іван Баканов і генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

За словами голови СБУ Івана Баканова, після анексії півострова окупанти розпочали так звану "націоналізацію" підприємств, ресурсів та іншого майна.

За версією слідства, Медведчук та Козак у 2015 році вступили у попередню змову з президентом Росії Володимиром Путіним для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря.

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На брифінгу продемонстрували аудіозаписи розмов, на яких обговорюються деталі перереєстрації київського ТОВ "Нові проекти" у РФ та отримання ним договорів і ліцензій за російським законодавством.

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У серпні 2020 року Медведчук направив Козаку, котрий тоді перебував на території Росії, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу Збройних Сил України, його особовий склад, бойову підготовку. Інформація передбачалася для спецслужб Російської Федерації.

Також СБУ розслідує проведення підривної діяльності проти України, зокрема, в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

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Наразі підозри скеровані до останніх відомих місць проживання Медведчука та Козака, а також до адміністрації за місцем їх роботи (у Верховну Раду України), адже вони відсутні за місцем проживання.

Раніше новини "Сьогодні" зібрали інформацію про резиденції, особняки і яхти Медведчука.