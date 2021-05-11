Живе як король. Все про резиденції, особняки і яхти Медведчука

Народного депутата Віктора Медведчука запідозрили в зраді. На цей момент генпрокурор Ірина Венедіктова і голова СБУ Іван Баканов дають брифінг з цього питання. Крім держзради, Медведчука також підозрюють в економічних злочинах.

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Про те, що нардеп володіє великими багатствами і живе максимально комфортно, свідчить список його елітної нерухомості в Україні.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про всі палаци, резиденції і яхти Віктора Медведчука.

Мінікоролівство на Закарпатті

За даними журналістів Слідство.Інфо, у Закарпатській області, біля селища Жденієво, компанії Медведчука "Спорт-тур" належить кілька сотень гектарів лісу. На цій території розкинулося ціле маленьке королівство. Але побачити його не просто. Єдиний під'їзд до маєтку перекритий шлагбаумом і контролюється охороною.

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Фото: hromadske.ua

Турбаза у Львівській області

У Львівській області, у маленькому курортному селі Волосянка, за декілька кілометрів від відомого всім Славського, розміщується туристична база фірми "Форпостінвест". Її єдиний засновник – Віктор Медведчук.

Фото: hromadske.ua

Маєток на березі Стугни

Ще один маєток Медведчука журналісти знайшли в Обухівському районі Київської області – на березі річки Стугна. Кілька десятків гектарів землі там були виділені фірмі Медведчука "Спорт-тур" ще в 2000-х роках.

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Фото: hromadske.ua

Елітний котедж і десятки квартир у Києві

Є у Віктора Медведчука й елітний котедж на легендарній київській набережній. За даними журналістів, 608 квадратних метрів нерухомості і земля під нею дісталися його фірмі "Спорт-тур" у липні 2013 року.

Фото: hromadske.ua

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Крім котеджу на набережній Дніпра, вже в іншої компанії Медведчука, "Укркапітал", у Києві є 13 квартир в елітному будинку на бульварі Шевченка, 27-Б, і 11 квартир в будинку на вулиці Грушевського, 9-А. Також структури Медведчука володіють будинком у самому серці Києва – на вулиці Тургенєвській.

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Резиденція в Пущі-Водиці

Будинок у версальському стилі майже на 1500 кв. м, з каскадом штучних озер, лабіринтами і басейнами, Віктор Медведчук побудував у Пущі-Водиці. За даними активістів, його фірми з 2003 року володіють у Пущі 6 гектарами землі.

Фото: facebook.com/minskiymassiv

Вілла і закритий пляж у Криму

В окупованому Криму в Медведчука також є елітна нерухомість. Його вілла розкинулася між двома містечками – Сімеїзом та Алупкою.

Раніше все це було територією протитуберкульозного санаторію.

Саме в цьому маєтку Віктор Медведчук у 2012 році приймав свого кума Володимира Путіна.

Як повідомляє ресурс "Крим.Реалії", у резиденції є вихід на пляж з бетонною огорожею на зразок кримських скель. Кримчан і туристів туди не пропускають. Ще до російської окупації фірма, пов'язана з Медведчуком, побудувала і оформила у власність пірси, а пізніше на цій підставі купила пляж.

Розкішні яхти

У власності Віктора Медведчука є і дорогі яхти. На одну з них – з назвою Romance 1 – не так давно херсонський суд наклав арешт. Причина – вона заходила в порти Криму, що суперечить українському законодавству. Тепер вона перебуває в Криму.

А головна цінність Медведчука – яхта Royal Romance вартістю приблизно 180 млн євро – в Монако.

Royal Romance вважається однією з найкращих у світі яхт. Вона побудована на королівських верфях Нідерландів Feadship. Внутрішній дизайн розроблений лондонським бюро Фіони Даймонд. Рік випуску – 2015-й. Довжина – 92,5 м. На головній палубі – басейн 4 х 12 м, який закінчується водоспадом зі світлодіодним підсвічуванням. Є 4 палуби, 14 гостьових кают і навіть ліфт.