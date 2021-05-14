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Медведчук жорстоко побив 15-річного підлітка і уникнув покарання – ЗМІ

14 травня, 10:47

Віталій Семченко Віталій Семченко

У 70-х роках політик навчався в Київському державному університеті. Тоді ж він був командиром комсомольського загону добровільної народної дружини комсомолу

У студентські роки нардеп Віктор Медведчук, якого підозрюють в держзраді, побив 15-річного підлітка. Політику загрожувало два роки в'язниці, однак покарання йому вдалося уникнути.

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Про це повідомляє "1 + 1".

У 70-х роках Медведчук навчався на юридичному факультеті Київського державного університету. Тоді ж він був командиром комсомольського загону добровільної народної дружини Ленінського райкому комсомолу Києва.

8 листопада 1973 року майбутній політик зі своїм загоном патрулював вулиці, і комсомольцям чимось не сподобалася компанія підлітків. Серед юнаків був і Андрій Кричак – зараз йому 63 роки.

"Одного разу пан Андрій, 15-річний підліток, вийшов на вулицю Пушкінську, де він жив, зустрівся з друзями – вони стали теревенити, голосно щось обговорювати. На них звернула увагу комсомольська дружина, підійшли і зробили зауваження", – розповіла ведуча програми "Право на владу".

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В результаті підлітки втекли, але Андрія комсомольці заламали і жорстоко побили – у хлопця множинні садна і зламане ребро. У бійці, зокрема, брав участь і Віктор Медведчук, який тоді вчився на третьому курсі університету.

Батьки Кричака звернулися до міліції. В результаті винуватця відрахували з університету, більш того – йому світило 2 роки в'язниці. Однак через деякий час Медведчука поновили, він спокійно продовжив навчання і повністю уникнув покарання.

"Викрутитися чи Медведчук чи ні – не знаю. Але якщо викрутиться, то Україні буде ще гірше. Це темна людина... Я хвилююся через те, що в Україні багато таких, як Медведчук. У них багато сил і влади. І це дуже погано. Україна повинна захищати себе", – відреагував Кричак на вчорашній арешт лідера "ОПЗЖ".

Нагадаємо, вчора Печерський районний суд Києва відправив депутата Віктора Медведчука під домашній арешт – його підозрюють в державній зраді. Сам політик назвав розслідування проти себе політичною розправою, він заперечує всі звинувачення.

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