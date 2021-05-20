Версія українською
$ 27,42
33,49

Пресс-конференция Зеленского: главное (текстовый онлайн)

20 мая, 08:02

Светлана Москаленко

Итоги работы за два года, результаты реформ, дальнейшие пути трансформации страны – сегодня будут обсуждать с президентом

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Во вторую годовщину инаугурации президент Украины Владимир Зеленский общается с журналистами – 20 мая для пресс-конференции президент выбирает второй год подряд.

Если в прошлом году мероприятие проходило под открытым небом и его чуть не подмочил дождь, то в этом году для общения выбрали необычное место – территорию завода "Антонов".

Пресс-конференция начнется в 12:00 и продлится около 2,5 часов. Впервые ее будет готовить не пресс-секретарь Юлия Мендель, а модерацией скорее всего, будет заниматься директор коммуникационного директората ОПУ Ирина Победоносцева.

Советник главы ОПУ назвал темы выступления Зеленского:

Хронология 20 мая:

7:54 Завод "Антонова" за несколько часов до пресс-конференции Зеленского выглядит вполне буднично – сотрудники массово спешат на работу.

Завод "Антонов", Фото Юрий Чмиль, "Сегодня"

Реклама

Завод "Антонов", Фото Юрий Чмиль, "Сегодня"

Завод "Антонов", Фото Юрий Чмиль, "Сегодня"

Завод "Антонов", Фото Юрий Чмиль, "Сегодня"

Завод "Антонов", Фото Юрий Чмиль, "Сегодня"

Новости на эту же тему:
пресс-конференция Владимир Зеленский

Реклама