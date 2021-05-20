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Степанов від коронавирусу не врятував – чи допоможе Ляшко?

20 травня, 07:00

Богдан Приходько

Ми проаналізували сильні та слабкі сторони колишнього глави МОЗ і кандидата в міністри Ляшка

Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова відправили у відставку, а крісло глави МОЗ, ймовірно, займе його колишній заступник, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Офіційне призначення нового керівника відомства очікується у четвер, 20 травня. Сайт "Сьогодні" дізнався, чи зможе новий міністр усунути проблеми, які не зміг вирішити його попередник.

Максим СтепановВіктор Ляшко
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Вік45 років41 рік
Освіта

Дві вищі освіти:

Донецький медуніверситет ім. Горького і Київський економічний університет

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Вища освіта:

Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця

Досвід роботиПолітик з великим досвідом адміністративної роботи. Був заступником гендиректора ДК "Торговий дім "Газ України" НАК "Нафтогаз України", заступник голови Державної податкової адміністрації України, головою Одеської ОДА.

Починав кар'єру в медицині в санітарно-епідеміологічній службі Київської області. У 2010 році потрапив у МОЗ на посаду головного експерта. Очолював Київський лабораторний центр Держсанепідслужби. Був заступником гендиректора "Центру громадського здоров'я" МОЗ, заступником міністра Зоряни Скалецької, а пізніше був призначений заступником Степанова.

ЗлетиРозвиток української трансплантології, запуск системи "е-Малятко", підвищення заробітної плати медикам, підписання дворічної угоди про співпрацю між урядом України та Європейським регіональним бюро ВООЗ.Ще не встиг досягти масштабного професійного успіху в очах громадськості.
ПровалиЗрив програми закупівель вакцин і масового вакцинування українців від коронавірусної хвороби. Безглуздий локдаун у січні 2021 року, коли захворюваність на COVID-19 йшла на спад.Незадоволених його діяльністю небагато.
Особисті рисиПолітик-бізнесмен, якого політологи називають "олігархом першого розряду", що цікавиться своєю політичною репутацією і фінансовим становищем насамперед, а роботою на благо країни – вже потім.

Звичайний чиновник, але хороший виконавець, якого керівництво цінує за те, що він не намагається заробити собі політичний капітал, а буде "тягнути лямку". Водночас експерти вважають, що через прихід Ляшка на посаду міністра навряд чи варто чекати масштабних змін у боротьбі з коронавірусом і в сфері охорони здоров'я загалом.

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Ігор Петрашко. Фото: facebook.com/mineconomdev

Нагадаємо, 18 травня, Верховна Рада відправила у відставку трьох членів Кабінету Міністрів.

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Народні депутати звільнили таких топчиновників:

Читайте також: Я не уявляв, що буде так складно – Степанов перед голосуванням за відставку

У "Слузі народу" вже назвали кандидатів на звільнені посадив уряді:

  • глава Державної податкової служби Олексій Любченко може стати новим міністром економіки;
  • глава "Укравтодору" Олександр Кубрак може очолити Міністерство інфраструктури;
  • новим керівником МОЗ можуть призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Як відомо, Петрашко і Криклій самі подали заяви про відставку, Степанов такої заяви не писав.

Читайте докладніше в нашому матеріалі, чому не влаштував Степанов "Слугу народу" і хто стане новим міністром.

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