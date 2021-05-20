Степанов від коронавирусу не врятував – чи допоможе Ляшко?

Ми проаналізували сильні та слабкі сторони колишнього глави МОЗ і кандидата в міністри Ляшка

Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова відправили у відставку, а крісло глави МОЗ, ймовірно, займе його колишній заступник, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Офіційне призначення нового керівника відомства очікується у четвер, 20 травня. Сайт "Сьогодні" дізнався, чи зможе новий міністр усунути проблеми, які не зміг вирішити його попередник.

Максим Степанов Віктор Ляшко Реклама Вік 45 років 41 рік Освіта Дві вищі освіти: Донецький медуніверситет ім. Горького і Київський економічний університет Реклама Вища освіта: Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця Досвід роботи Політик з великим досвідом адміністративної роботи. Був заступником гендиректора ДК "Торговий дім "Газ України" НАК "Нафтогаз України", заступник голови Державної податкової адміністрації України, головою Одеської ОДА. Починав кар'єру в медицині в санітарно-епідеміологічній службі Київської області. У 2010 році потрапив у МОЗ на посаду головного експерта. Очолював Київський лабораторний центр Держсанепідслужби. Був заступником гендиректора "Центру громадського здоров'я" МОЗ, заступником міністра Зоряни Скалецької, а пізніше був призначений заступником Степанова. Злети Розвиток української трансплантології, запуск системи "е-Малятко", підвищення заробітної плати медикам, підписання дворічної угоди про співпрацю між урядом України та Європейським регіональним бюро ВООЗ. Ще не встиг досягти масштабного професійного успіху в очах громадськості. Провали Зрив програми закупівель вакцин і масового вакцинування українців від коронавірусної хвороби. Безглуздий локдаун у січні 2021 року, коли захворюваність на COVID-19 йшла на спад. Незадоволених його діяльністю небагато. Особисті риси Політик-бізнесмен, якого політологи називають "олігархом першого розряду", що цікавиться своєю політичною репутацією і фінансовим становищем насамперед, а роботою на благо країни – вже потім. Звичайний чиновник, але хороший виконавець, якого керівництво цінує за те, що він не намагається заробити собі політичний капітал, а буде "тягнути лямку". Водночас експерти вважають, що через прихід Ляшка на посаду міністра навряд чи варто чекати масштабних змін у боротьбі з коронавірусом і в сфері охорони здоров'я загалом. В тренді СБУ не знає про російське громадянство Аксьонова, а журналісти знайшли підтвердження В тренді Призначення Ляшко і Кубракова: скільки голосів вони набрали всередині "Слуги народу" В тренді Міністра економіки Петрашко відправлено у відставку

Нагадаємо, 18 травня, Верховна Рада відправила у відставку трьох членів Кабінету Міністрів.

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Народні депутати звільнили таких топчиновників:

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У "Слузі народу" вже назвали кандидатів на звільнені посадив уряді:

глава Державної податкової служби Олексій Любченко може стати новим міністром економіки;

глава "Укравтодору" Олександр Кубрак може очолити Міністерство інфраструктури;

новим керівником МОЗ можуть призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Як відомо, Петрашко і Криклій самі подали заяви про відставку, Степанов такої заяви не писав.

Читайте докладніше в нашому матеріалі, чому не влаштував Степанов "Слугу народу" і хто стане новим міністром.