Степанов від коронавирусу не врятував – чи допоможе Ляшко?

Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова відправили у відставку, а крісло глави МОЗ, ймовірно, займе його колишній заступник, головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Офіційне призначення нового керівника відомства очікується у четвер, 20 травня. Сайт "Сьогодні" дізнався, чи зможе новий міністр усунути проблеми, які не зміг вирішити його попередник.
|Максим Степанов
|Віктор Ляшко
|Вік
|45 років
|41 рік
|Освіта
Дві вищі освіти:
Донецький медуніверситет ім. Горького і Київський економічний університет
Вища освіта:
Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
|Досвід роботи
|Політик з великим досвідом адміністративної роботи. Був заступником гендиректора ДК "Торговий дім "Газ України" НАК "Нафтогаз України", заступник голови Державної податкової адміністрації України, головою Одеської ОДА.
Починав кар'єру в медицині в санітарно-епідеміологічній службі Київської області. У 2010 році потрапив у МОЗ на посаду головного експерта. Очолював Київський лабораторний центр Держсанепідслужби. Був заступником гендиректора "Центру громадського здоров'я" МОЗ, заступником міністра Зоряни Скалецької, а пізніше був призначений заступником Степанова.
|Злети
|Розвиток української трансплантології, запуск системи "е-Малятко", підвищення заробітної плати медикам, підписання дворічної угоди про співпрацю між урядом України та Європейським регіональним бюро ВООЗ.
|Ще не встиг досягти масштабного професійного успіху в очах громадськості.
|Провали
|Зрив програми закупівель вакцин і масового вакцинування українців від коронавірусної хвороби. Безглуздий локдаун у січні 2021 року, коли захворюваність на COVID-19 йшла на спад.
|Незадоволених його діяльністю небагато.
|Особисті риси
|Політик-бізнесмен, якого політологи називають "олігархом першого розряду", що цікавиться своєю політичною репутацією і фінансовим становищем насамперед, а роботою на благо країни – вже потім.
Звичайний чиновник, але хороший виконавець, якого керівництво цінує за те, що він не намагається заробити собі політичний капітал, а буде "тягнути лямку". Водночас експерти вважають, що через прихід Ляшка на посаду міністра навряд чи варто чекати масштабних змін у боротьбі з коронавірусом і в сфері охорони здоров'я загалом.
Нагадаємо, 18 травня, Верховна Рада відправила у відставку трьох членів Кабінету Міністрів.
Народні депутати звільнили таких топчиновників:
- Владислава Криклій з посади міністра інфраструктури – рішення підтримали 284 народні депутати;
- Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – проєкт постанови підтримали 280 народних депутатів;
- Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я – за це проголосували 292 народні депутати.
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У "Слузі народу" вже назвали кандидатів на звільнені посадив уряді:
- глава Державної податкової служби Олексій Любченко може стати новим міністром економіки;
- глава "Укравтодору" Олександр Кубрак може очолити Міністерство інфраструктури;
- новим керівником МОЗ можуть призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.
Як відомо, Петрашко і Криклій самі подали заяви про відставку, Степанов такої заяви не писав.
Читайте докладніше в нашому матеріалі, чому не влаштував Степанов "Слугу народу" і хто стане новим міністром.