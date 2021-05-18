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Міністр економіки Петрашко відправлений у відставку

18 травня, 17:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Уже відомо, хто претендує на вакантну посаду головного економіста країни

Ігор Петрашко. Фото: facebook.com/mineconomdev

Ігор Петрашко. Фото: facebook.com/mineconomdev

Верховна Рада на позачерговому засіданні звільнила Ігоря Петрашко з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Відповідний проєкт постанови підтримали 280 народних депутатів.

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Напередодні головний економіст країни написав заяву на відставку за власним бажанням. На його посаду претендує глава податкової Олексій Любченко.

Під час свого виступу у парламенті він зазначив, що вдалося стабілізувати ситуацію в Мінекономіки в умовах кризи.

"Вперше в історії ми пройшли кризу без кардинальних потрясінь в стабільному курсовому середовищі і з одночасним підняттям як мінімальної, так і середньої зарплати. Закладена основа для зростання економіки і вже отримана позитивна динаміка щодо зростання експорту, торгівлі, промислового виробництва вперше за дуже багато років", – сказав Петрашко.

Нагадаємо, днями стало відомо, чому Криклій та Петрашко подали у відставку. Також у "Слузі народу" висловлювали впевненість, що голоси для заміни міністрів будуть.

Як ми вже писали, Петрашко і Криклій самі подали заяви на відставку, а Степанов не подавав – на його звільнення в Раду подання вніс прем'єр-міністр. У "Слузі народу" і сам глава уряду називали головною причиною відставки глави МОЗ – провал вакцинації. Читайте докладніше в нашому матеріалі, чим не влаштував Степанов "Слугу народу" і хто стане новим міністром.

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