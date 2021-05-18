Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія

Владислав Криклій. Фото: facebook.com/vladkryklii

Верховна Рада на позачерговому засіданні звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури. Відповідний проєкт постанови підтримали 284 народних депутати.

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Замінити Криклія в Мінінфраструктури може глава "Укравтодору" Олександр Кубраков, якщо його кандидатуру підтримають депутати.

Під час виступу перед депутатами він зазначив, що незмінними пріоритетами його команди були курс на євроінтеграцію, залучення інвестицій, розвиток інфраструктури і однакові правила для всіх.

"Всі інфраструктурні об'єкти вимагають істотного фінансування для їх реалізації, але не всі могли отримати. "Укрзалізниця" продовжує платити величезні податки до бюджетів, а адміністрація морських портів відраховувала 90% з прибутку в бюджет, що зупиняло можливості інвестиційного розвитку", – сказав Криклій.

Міністр підкреслив, що неможливий розвиток інфраструктури без інвестицій, як і розвиток "Укрзалізниці" без профільних законопроєктів.

"На жаль, за два роки не удостоїлися на транспортному підкомітеті залізничного транспорту розглянути профільний законопроєкт",- підкреслив Криклій.

Він додав, що тільки за останній рік вдалося підписати шість великих інвестиційних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком на загальну суму в 1,1 млрд євро.

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Нагадаємо, днями стало відомо, чому Криклій та Петрашко подали у відставку. Також у "Слузі народу" висловлювали впевненість, що голоси для заміни міністрів будуть.