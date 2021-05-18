Відставка Степанова – чому не задовольнив глава МОЗ "Слугу народу" і хто стане новим міністром

За провал у боротьбі з коронавірусною хворобою має відповідати не тільки міністр, впевнені експерти

Члени парламентської фракції "Слуга народу" провели засідання і вирішили відправити у відставку міністра охорони здоров'я України Максима Степанова. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія на брифінгу в понеділок, 17 травня.

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За його словами, парламентарії не задоволені роботою Степанова на посаді керівника міністерства, зокрема провальною діяльністю під час закупівлі вакцин від ковіду і масової вакцинації населення. "Степанов не хоче йти у відставку добровільно, тому будемо робити все за процедурою. Упевнений, завтра в Раді за відставку міністра охорони здоров'я буде 250-270 голосів. З них від "Слуги народу" – 200", – підкреслив Арахамія.

Хто стане новим міністром і чи виправить він ситуацію?

На місце Степанова в "Слузі народу" хочуть призначити його заступника, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Як поінформував Арахамія, міністр не допускав свого заступника до процесу вакцинації, а обмежував його роботу тестуванням і лабораторіями.

Політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов також вважає єдиним кандидатом, здатним сьогодні замінити Максима Степанова на посаді глави МОЗ, його заступника Віктора Ляшка.

"Ляшко – оптимальний. Він головний санітарний лікар, він у темі боротьби з коронавірусом, і з його приходом не доведеться міняти команду", – пояснює Карасьов.

Він зазначив, що міністр Степанов рано чи пізно мав піти, оскільки програма вакцинації провалена, а її темпи дуже повільні.

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"Вакцинація – питання не тільки медичне, а й геополітичне. Відкриваються кордони для туристів, має працювати безвіз, ми зобов'язані прискоритися, щоб провести вакцинацію ефективно і в стислі строки. Перед новим міністром стоятиме завдання збільшити темп", – говорить нам Карасьов.

Водночас експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля підозрює, що зміна міністра охорони здоров'я не вирішить проблему вакцинації і боротьби з коронавірусом.

"Намагаються повернути частину втрачених електоральних позицій у спробах знайти винного за всі провали в протистоянні коронавірусу", – говорить "Сьогодні" Воля.

Як пояснює експерт, політику держави щодо боротьби з COVID-19 в Україні формує не тільки міністр охорони здоров'я, але більшою мірою Офіс президента, зважаючи на висновки і рекомендації кількох радників.

"Помінявши вивіску, збитковий магазин не стане успішним. Степанов – лише вивіска", – вважає політолог.

Помилка може коштувати людських життів

На підтримку Максима Степанова виступила Медична рада МОЗ. У колективному зверненні медики попросили народних депутатів не голосувати за звільнення глави МОЗ, поки на його місце не буде запропонований більш кваліфікований фахівець. "З огляду на період пандемії, помилка в цьому питанні може коштувати людських життів", – йдеться в заяві.

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Відзначають також, що, хоча Рада і не забезпечила необхідного фінансування, Степанов зумів організувати закупівлю вакцин, а рівень захворюваності вдалося знизити.

"Ми не за Степанова, ми за себе і за вас", – заявив професор Семен Глузман, акцентувавши, що за Степанова вперше зменшився відплив українських лікарів за кордон.

Сам Максим Степанов заявив, що у відставку не збирається і має намір боротися за створення для лікарів гідних умов праці.

У чому звинувачують Степанова?

Максим Степанов був призначений міністром охорони здоров'я 30 березня 2020 року, коли в країні ввели перший локдаун. Одним з перших "проколів" чиновника стало запізнення з контрактуванням вакцин. Українці мали отримати вакцину проти COVID-19 чи не найпершими в світі. Ще із червня 2020 року міністр запевняв усіх, що тривають переговори з провідними виробниками. А в підсумку вакцину ми отримали останніми в Європі й завдяки посередникам – Crown Agents.

Крім того, з початку пандемії в країні дуже повільно проводили тестування. Незважаючи на запевнення міністра, що до грудня 2020 року будуть тестувати 100 тисяч людей на добу, максимум, якого досягли, – 57,8 тис. тестів.

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Повноцінній роботі міністерства заважала і бюрократична система. Зокрема, Міністерство охорони здоров'я не могло самостійно здійснювати держзакупівлі. Фінансування лікарень – сфера діяльності Національної служби здоров'я, а закупівлі – "Медичних закупівель України". Санепідслужбу ліквідували, а її функції розділили Центр громадського здоров'я та Держпродспоживслужба. Виведення з активної вертикалі підпорядкування МОЗ зробило ці органи дуже повільними і неадаптивними до поточних потреб суспільства.

Проблеми із закупівлею ліків

Через зволікання із закупівлями минулого року на 1 мільярд гривень не закупили ліків для онкохворих, ВІЛ-позитивних, хворих на серцево-судинні захворювання та інших пацієнтів.

Закупівельний процес МОЗ запустив пізно і тільки в середині року передав закупівлі ДП "Медичні закупівлі України", а міжнародним організаціям – восени. У підсумку не придбали препарати для 117 тисяч хворих на СНІД та 34 назви ліків для онкохворих. До слова, цього року ситуація може повторитися. "Медзакупівлі України" вже попередили, що цикл закупівлі ліків для тяжкохворих зсувається. МОЗ знову зволікає з документами для її проведення.

Нагадаємо також, що перші місяці своєї роботи Максим Степанов витратив на критику медичної реформи. Його не влаштували тарифи, за якими Національна служба здоров'я оплачувала роботу лікарень. Він звинуватив НСЗУ в тому, що через тарифи 50 тис. медиків звільняться, а 300 лікарень закриються.

Тому Степанов обіцяв підняти тарифи на медпослуги. Деякі тарифи дійсно підвищили, однак це не можна назвати масштабним їх переглядом.

Міністр також обіцяв фінансування медицини на рівні 6% ВВП, але фактично на програму медичних гарантій на 2021 рік виділили лише 2,7% ВВП. Це гроші, які спрямовуються на оплату медичних послуг для українців.

У травні 2020 року Степанов заявив про відновлення Санітарно-епідеміологічної служби. Але виконати це завдання він не зміг.

Вакцинація населення

Обіцяв міністр до кінця 2020 року і збільшення добової кількості ПЛР-тестів на коронавірус до 100 тисяч. Розгорнути масштабну вакцинацію в Україні поки нереально – вакцини просто не вистачає. Її постачають маленькими партіями і хаотично.

У кінці лютого країна отримала 500 тисяч доз Covishield. Їх розтягнули на два місяці. Тільки недавно почали робити щеплення вакциною CoronaVac, але цієї вакцини ще менше – 200 тисяч доз. Ще є Pfizer – 117 тисяч доз і 367 тисяч доз корейської AstraZenecа.

Спроби звільнення міністра

Весь цей час Максима Степанова неодноразово хотіли відправити у відставку. Вперше питання про звільнення міністра нардепи порушили на четвертий місяць його роботи. У Верховній Раді опублікували проєкт постанови, який підтримала третина депутатів з фракцій "Голос", "Слуга народу", "Європейська солідарність" і депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра". Тоді міністра звинувачували в тому, що за час локдауну лікарні не підготували до нового витка захворюваності. Захисні костюми для медиків МОЗ купував за завищеними цінами і за непрозорими процедурами, в обхід держпідприємства "Медичні закупівлі України". До того ж лікарям не виплачували обіцяні 300% до зарплати. 89 депутатів подали проєкт постанови про звернення Ради до Кабінету Міністрів про звільнення Степанова, однак документ так і не розглянули.

Вдруге про відставку Степанова заговорили в листопаді, коли лікарні були переповнені, а замість будь-яких дієвих заходів ввели карантин вихідного дня. І знову нічого.

У лютому 2021 року Степанову знову пригрозили відставкою за зрив вакцинації. Тоді міністр обіцяв постачання в Україну першої вакцини Covishield до середини місяця, а отримали її лише в кінці лютого. Фракція керівної партії "Слуга народу" ініціювала відставку Степанова через провал початку вакцинації, проте проєкту постанови про це ніхто не подав.

У квітні в Раді зібрали щонайменше 90 підписів депутатів за скликання позачергової сесії для розгляду відставки Степанова. Тоді ж секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що "тепер не час звільняти Максима Степанова", незважаючи на невдоволення його діяльністю. За словами Данілова, всі контакти з вакцинації "все одно на Степанові".

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова ініціювали через повільні темпи вакцинації. Однак Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Шмигаля про відставку Максима Степанова.

Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що основним кандидатом на місце міністра є Віктор Ляшко. Сам головний санлікар прокоментував можливість замінити Степанова.