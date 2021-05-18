Я не уявляв, що буде так складно – Степанов перед голосуванням за відставку

Міністр також прокоментував провал кампанії вакцинації, через який його можуть сьогодні відправити у відставку

Максим Степанов у Верховній Раді / Фото: уніан

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов напередодні голосування за його відставкузаявив, що Україна пройшла три хвилі пандемії ковіду і тепер система охорони здоров'я готова до будь-яких викликів.

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Про це повідомляє "Україна 24".

Глава відомства зазначив, що рік тому, коли він зайняв свій пост, ніхто не розумів, що потрібно робити.

"Скажу чесно, навіть я собі не уявляв, що буде так складно, що ми понесемо таку кількість втрат. Але ми пройшли всі ці три хвилі, були складні, критичні моменти. Але ми пройшли, і тепер система охорони здоров'я готова до будь-яких викликів", – зазначив він.

Степанов також прокоментував провал кампанії вакцинації, через який його можуть сьогодні відправити у відставку.

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"Звичайно, за всю цю роботу я не знімаю відповідальності, несу її я. Але ви бачите, що відбувається в світі. Наприклад, ми 8,1 млн доз мали отримати протягом двох кварталів. На сьогодні ми маємо 2 млн 306 тис. доз. Ви бачите, що всі справи, власне, пересунулися на два місяці. Така ситуація склалася в багатьох країнах світу", – додав міністр.

Як ми вже зазначали, Степанов не писав заяви про відставку – подання на його звільнення вніс до Ради прем'єр-міністр. У "Слузі народу" і сам глава уряду називали головною причиною відставки керівника МОЗ провал вакцинації.

Читайте докладніше в нашому матеріалі, чому не задовольнив Степанов "Слугу народу" і хто стане новим міністром.

Тим часом лікарі просять не звільняти Степановаі пригрозили "крайніми заходами".

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