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Верховна Рада звільнила голову МОЗ Степанова

18 травня, 17:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Про відставку міністра охорони здоров'я не говорив тільки ледачий – багато депутатів давно хотіли прибрати міністра

Максим Степанов у Верховній Раді

Максим Степанов у Верховній Раді / Фото: уніан

Верховна Рада на сьогоднішньому позачерговому засіданні звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Відповідне подання глави уряду підтримали 292 народних депутата.

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Він нагадав депутатам, що на початку пандемії коронавірусу в Україні було всього 3,5 тис. ліжок для коронавірусних хворих – сьогодні це 68 тисяч.

"Не дивлячись на навантаження на систему охорони здоров'я, кисневих ліжок і апаратів ШВЛ вистачало всім. За рік МОЗ побудувало стійку систему, яка дозволяє нашій країні не очолювати рейтинги смертей від коронавірусу. Так, не все ідеально. За рік ковіду ми втратили більше 47 тисяч наших громадян", – сказав Степанов.

Він також прокоментував головну причину внесення подання про його відставку – провал вакцинації.

"Провал вакцинації трапився у всьому світі, до того ж ми не є пріоритетною країною для поставок. Ми почали переговори щодо вакцин влітку минулого року. Завдяки цьому українці вже почали отримувати вакцину ... Незважаючи на критику, нам вдалося законтрактувати 34 млн доз. Так, наша країна почала вакцинацію на два місяці пізніше країн ЄС – виробники закривали спочатку внутрішній попит, а тільки потім виконували зовнішні поставки ... Світовий процес контрактування вакцин нагадує вінегрет із форс-мажорів, політики і відвертого піратства", – сказав міністр.

Відзначимо, що основним кандидатом на посаду глави МОЗ є головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Нагадаємо, напередодні в "Слузі народу" і прем'єр-міністр називали головною причиною відставки міністра – провал вакцинації в Україні. У той же час сам Степанов напередодні записав відеозвернення, в якому дав зрозуміти, що ситуація з його звільненням – це чистої води підкилимні ігри.

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У той же час лікарі просили не звільняти Степанова і пригрозили "крайніми заходами" у разі його відставки. Медична рада Міністерства охорони здоров'я також не в захваті від можливої заміни у вигляді Віктора Ляшко.

Відео: facebook.com/maksym.stepanov

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