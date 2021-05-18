Сьогодні Рада спробує звільнити Степанова і ще двох міністрів

Напередодні профільний комітет Ради не підтримав відставку голови МОЗ – все вирішиться у сесійній залі

Владислав Криклій (зліва), Максим Степанов та Ігор Петрашко. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання, де розгляне звільнення трьох міністрів Кабміну.

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Відповідну постанову вже підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Засідання відбудеться о 16:00. Депутати проголосують проєкти постанови:

про звільнення Криклія Владислава Артуровича з посади міністра інфраструктури;

про звільнення Петрашка Ігоря Ростиславовича з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;

про звільнення Степанова Максима Володимировича з посади міністра охорони здоров'я.

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Варто зазначити, що напередодні профільний комітет Ради не підтримав відставку голови МОЗ.

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Як ми вже писали, Петрашко і Криклій самі подали заяви на відставку, а Степанов не подавав – на його звільнення до Ради подання вніс прем'єр-міністр. У "Слузі народу" і сам глава уряду називали головною причиною відставки голови МОЗ – провал вакцинації. Читайте детальніше в нашому матеріалі, чим не влаштував Степанов "Слугу народу" і хто стане новим міністром.

Тим часом лікарі просять не звільняти Степанова і пригрозили "крайніми заходами".