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Сьогодні Рада спробує звільнити Степанова і ще двох міністрів

18 травня, 09:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Напередодні профільний комітет Ради не підтримав відставку голови МОЗ – все вирішиться у сесійній залі

Владислав Криклій (зліва), Максим Степанов та Ігор Петрашко. Колаж "Сьогодні"

Владислав Криклій (зліва), Максим Степанов та Ігор Петрашко. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання, де розгляне звільнення трьох міністрів Кабміну.

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Відповідну постанову вже підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Засідання відбудеться о 16:00. Депутати проголосують проєкти постанови:

  • про звільнення Криклія Владислава Артуровича з посади міністра інфраструктури;
  • про звільнення Петрашка Ігоря Ростиславовича з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
  • про звільнення Степанова Максима Володимировича з посади міністра охорони здоров'я.

Читайте також: Фракція "Слуга народу" визначилася з кандидатами на посади Степанова, Криклія та Петрашка

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Варто зазначити, що напередодні профільний комітет Ради не підтримав відставку голови МОЗ.

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Як ми вже писали, Петрашко і Криклій самі подали заяви на відставку, а Степанов не подавав – на його звільнення до Ради подання вніс прем'єр-міністр. У "Слузі народу" і сам глава уряду називали головною причиною відставки голови МОЗ – провал вакцинації. Читайте детальніше в нашому матеріалі, чим не влаштував Степанов "Слугу народу" і хто стане новим міністром.

Тим часом лікарі просять не звільняти Степанова і пригрозили "крайніми заходами".

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