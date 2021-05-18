Рада відправила у відставку трьох міністрів. Хто замінить Крікліля, Петрашка і Степанова

Парламент відправив у відставку трьох членів уряду, вже відомі імена кандидатів, які можуть зайняти вакантні посади

Сьогодні, 18 травня, Верховна Рада відправила у відставку трьох членів Кабінету міністрів.

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Народні депутати звільнили наступних ТОП-чиновників:

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У "Слуги народу" вже назвали кандидатів на вакантні посадив уряді:

глава Державної податкової служби Олексій Любченко може стати новим міністром економіки;

глава Укравтодору Олександр Кубраков може очолити міністерство інфраструктури;

новим керівником МОЗ можуть призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Як відомо, Петрашко і Криклій самі подали заяви про відставку, Степанов такої заяви не писав.

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Читайте докладніше в нашому матеріалі, чому не влаштував Степанов "Слугу народу" і хто стане новим міністром.

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