Рада відправила у відставку трьох міністрів. Хто замінить Крікліля, Петрашка і Степанова

Сьогодні, 18 травня, Верховна Рада відправила у відставку трьох членів Кабінету міністрів.
Народні депутати звільнили наступних ТОП-чиновників:
- Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури – рішення підтримали 284 народних депутата ;
- Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства – проєкт постанови підтримали 280 народних депутатів;
- Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я – "за" проголосували 292 народних депутата.
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У "Слуги народу" вже назвали кандидатів на вакантні посадив уряді:
- глава Державної податкової служби Олексій Любченко може стати новим міністром економіки;
- глава Укравтодору Олександр Кубраков може очолити міністерство інфраструктури;
- новим керівником МОЗ можуть призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.
Як відомо, Петрашко і Криклій самі подали заяви про відставку, Степанов такої заяви не писав.
Читайте докладніше в нашому матеріалі, чому не влаштував Степанов "Слугу народу" і хто стане новим міністром.
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