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Рада відправила у відставку трьох міністрів. Хто замінить Крікліля, Петрашка і Степанова

18 травня, 18:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Парламент відправив у відставку трьох членів уряду, вже відомі імена кандидатів, які можуть зайняти вакантні посади

Сьогодні, 18 травня, Верховна Рада відправила у відставку трьох членів Кабінету міністрів.

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Народні депутати звільнили наступних ТОП-чиновників:

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У "Слуги народу" вже назвали кандидатів на вакантні посадив уряді:

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Міністра економіки Петрашко відправлено у відставку
Ігор Петрашко. Фото: facebook.com/mineconomdev
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Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія
Владислав Криклій. Фото: facebook.com/vladkryklii
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  • глава Державної податкової служби Олексій Любченко може стати новим міністром економіки;
  • глава Укравтодору Олександр Кубраков може очолити міністерство інфраструктури;
  • новим керівником МОЗ можуть призначити головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Як відомо, Петрашко і Криклій самі подали заяви про відставку, Степанов такої заяви не писав.

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Читайте докладніше в нашому матеріалі, чому не влаштував Степанов "Слугу народу" і хто стане новим міністром.

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