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Хто замінить міністрів інфраструктури та економіки: в "Слузі народу" назвали кандидатури

14 травня, 20:55

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як заявив Олексій Устенко, вже визначені імена кандидатур, їх розглядати будуть 17 травня

Глава ДПС України Олексій Любченко може стати новим міністром економіки замість Ігоря Петрашка, а глава Укравтодору Олександра Кубракова – новим міністром інфраструктури замість Владислава Криклія.

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Про це в коментарі "УНН" сказав депутат від партії "Слуга народу" Олексій Устенко.

Їх кандидатури розглядатимуть 17 травня.

Також до Верховної Ради надійшло подання від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, як пишуть ЗМІ, його може замінити головний санітарний лікар та його заступник Віктор Ляшко.

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Як сам Степанов сказав в ефірі "Україна 24", заяву про відставку він не писав. Водночас міністр готовий говорити з депутатами і вислухати зауваження.

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Раніше стало відомо, в Раді вже зібрані підписи за відставку Степанова.

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