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Зеленский начал переговоры с Зурабишвили: как встречали президента Грузии в Киеве (видео)

23 июня 2021 11:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Визит грузинского лидера в Киев два раз откладывался, начиная с 2019 года

Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала официальный визит в Украине. Глава украинского государства встретил ее у Мариинского дворца, после чего они отправились на переговоры. Соответствующее видео опубликовал Офис президента Украины.

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Грузинского лидера встретили традиционно – с красной дорожкой, почетным караулом и оркестром.

Сначала президенты Грузии и Украины послушали гимны обеих стран, после чего Зурабишвили приветствовала почетный караул фразой "Слава Украине!", на что получила ответ "Героям слава!". Далее главы государств поприветствовали делегации и удалились на переговоры.

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Ожидается, что их совместная пресс-конференция состоится в 12:40.

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Напомним, что ее визит в Украину уже дважды переносился: сначала осенью 2019 года, а затем в марте 2020-го из-за пандемии коронавируса. Отметим, что первая встреча Зеленского и Зурабишвили состоялась в мае 2019-го. Тогда она пожелала украинскому президенту успехов на посту президента.

А в апреле этого года Зеленский провел телефонный разговор с президентом Грузии. Одной из главных тем стало вступление в НАТО, поскольку обе страны никак не могут получить от Альянса даже ПДЧ.

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