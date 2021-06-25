Планы на встречу с Байденом и подстава от Лукашенко: главное из интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие у него планы на будущий визит в США, что думает о встрече Байдена с Путиным в Женеве, каким был последний разговор с Лукашенко, и даже не исключил вариант со стеной на Донбассе.

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Предлагаем вашем вниманию главные тезисы из нового интервью главы государства для ТСН.

Зеленский дает интервью. Фото: president.gov.ua

Оказывается, у нас президентско-парламентская республика?

Он считает, что де-юре Украина парламентско-президентская республика, но де-факто – президентско-парламентская.

"Де-юре у президента нет всех полномочий, чтобы отвечать, нести за все ответственность, а де-факто – украинцы выбирают себе лидера-президента и, несмотря ни на что, хотят, чтобы президент нес за все ответственность. Де-юре в парламенте принимается достаточно новых законопроектов, новых реформ, и есть монобольшинство… А де-факто у оппозиционных депутатов есть, к сожалению, бюрократическая возможность (регламент), чтобы тот или иной закон проходил тысячи правок".

О встрече Байдена с Путиным

Зеленский считает, что оба президента не получили выводы и ответы на все вопросы относительно Украины: и урегулирования на Донбассе, и ПДЧ для вступления в НАТО обсудили лишь вскользь.

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Байден встретился с Путиным в Женеве. Фото: REUTERS/Denis Balibouse/Pool

"Я думаю, что они должны были поднять эти вопросы. И поднимала американская сторона, уверен, вопрос Донбасса и поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Что касается НАТО, уверен, что обсудили… Я считаю положительным, что они встретились. Положительно и точно, что никто никому не передавал Украину".

О чем будет говорить с Байденом во время визита в США

Первым делом президент опроверг фейк, что якобы США снова заморозили военную помощь для Украины, а с Байденом будет обсуждать даже увеличение военных поставок.

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"У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить. По безопасности блок, я еще раз подтверждаю, что это вопрос не только ПДЧ, а вопросы наших двусторонних отношений, оборонного контракта, меморандума между нашими странами. Вопрос "Северного потока" – я уверен, что это вопрос безопасности, я это совмещаю. Вопрос Донбасса и Крыма, безопасности на черноморском, азовском побережьях, вопрос украинского флота. Там много вопросов. Есть и экономический вопрос".

О пленках Медведчука

"Для меня не новость то, что произошло. Мы все об этом знали. Мы не имели пленок, никто не слышал их, но было много разной информации от Службы безопасности, разведки. Мы просто понимаем, как это происходило. Что с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом. Мы прекрасно понимаем, что украинский уголь, который из-за оккупации был захвачен на территории временно оккупированного Донбасса, покупала Украина через Россию".

Лукашенко "кинул" Зеленского с "вагнеровцами"

Последний раз Зеленский общался с белорусским лидером Александром Лукашенко во время задержания в Минске российских боевиков ЧВК "Вагнер".

Реклама Александр Лукашенко / Фото: Reuters

"Я позвонил Александру Григорьевичу и сказал, что готов передать полную информацию относительно этих людей. Мы понимали, какие там фамилии, мы понимали, кто они такие. Он мне сказал по телефону: "Я понимаю, да, дорогой Владимир Александрович. Вы же знаете, как я к вам отношусь. Ты же знаешь, как Беларусь любит Украину. Ты знаешь, что я тебя не подведу. У меня здесь сейчас не все спокойно. Я разберусь". Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло, и после этого это была моя последняя с ним беседа".

Зеленский не исключил вариант со "стеной" на Донбассе

На всеукраинский референдум может быть вынесен вопрос стены между свободной Украиной и ОРДЛО, если у Киева не получится любых альтернативных договоренностей с США, Россией и параллельно в "нормандском формат".

"Стена – это не просто слова. Стена – во всех отношениях, коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас – не платить пенсию? Что делать с предприятиями Донбасса – не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь. Стена – это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины".

Как сообщали новости "Сегодня", также Владимир Зеленский рассказывал, пойдет ли на второй президентский срок.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией