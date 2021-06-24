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Саакашвили: Зеленский на встрече с президентом Грузии поднял один важный вопрос

24 июня 2021 9:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

"Ни одно уважающее себя государство не может допускать такого беспредела по отношению к своим собственным гражданам", – говорит главный реформатор Украины

Владимир Зеленский во время вчерашней встречи с грузинским президентом Саломе Зурабишвили поднял важный вопрос, незаслуженно упускаемый из виду, – освобождение украинских моряков, которых задержали в Грузии в прошлом году.

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Об этом заявил в Facebook глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

Моряки уже в течение многих месяцев совершенно безосновательно томятся в грузинской тюрьме только потому, что оказались на одном судне с сотрудником государственной охраны Саакашвили во времена его президентства.

По его словам, они осуществляли право мирного прохода у грузинских берегов, что полностью соответствовало грузинскому законодательству и международному праву.

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"Президент Зеленский обсудил с формальным президентом Грузии Зурабишвили вопрос освобождения незаконно задержанных в Грузии украинских моряков… Зеленский потребовал их немедленного освобождения. Надеюсь, это скоро даст свои результаты, потому что ни одно уважающее себя государство не может допускать такого беспредела по отношению к своим собственным гражданам, не говоря о том, что теперешние грузинские власти ведут себя, как сомалийские пираты. Спасибо президенту Зеленскому, что не оставляет в беде украинских граждан", – написал Саакашвили.

Напомним, грузинские пограничники в ноябре 2020 года задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берегов Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич. Владельцем яхты оказался гражданин Грузии Михаил Батурин, который ранее работал в охране Саакашвили. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы Грузии и отправили под арест.

Как сообщали новости "Сегодня", Саломе Зурабишвили во время визита в Киев заявила о нормализации отношений с Украиной после скандала из-за Саакашвили. В 2020 году отношения между странами испортились после назначения Саакашвили в Исполком реформ при президенте Украины.

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