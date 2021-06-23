"Слуга народа" Тищенко задержал вылет самолета, пока записывал "видосик" (видео)

Мало того, что нардепа привезли прямо к самолету отдельно от всех пассажиров на автомобиле пограничников, так он еще и задержал всех

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко задержал вылет самолета на Закарпатье, пока записывал видео на телефон прямо на взлетно-посадочной полосе.

Реклама

Он опубликовал в Telegram видеообращение к жителям Закарпатья.

"Мы сейчас летим в Ужгород именно тем самолетом, который еще недавно открывали. Друзья, закарпатцы, хочу вам сказать – не бойтесь ничего, мы будем защищать ваши права. Мы будем делать все, как обещали, как обещал наш президент. Да идет сопротивление, олигархи думают, что у них много денег и что могут нас одолеть. Но на нашей стороне правда", – сказал Тищенко.

Но как стало известно Укринформу, вылет самолета из Киева был задержан из-за Тищенко, который снимал "видосик" перед отлетом на Закарпатье. Кроме того, нардеп приехал к самолету не со всеми пассажирами, а на автомобиле Госпогранслужбы.

"Интересно, сколько стоит такая услуга у пограничников? И все могут ее заказать?" – поинтересовался журналист Виталий Глагола, который стал свидетелем этого инцидента.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", ранее нардеп Нестор Шуфрич высмеял Тищенко в Раде. Он объяснил, почему осадил "слугу народа", а в конце выступления с парламентской трибуны красиво послал Тищенко на венгерском языке.