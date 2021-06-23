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Пресс-секретарем Зеленского будет мужчина. Что известно о кандидатах

23 июня 2021 11:56

Виктория Барановская Виктория Барановская

На должность пресс-секретаря президента Зеленского претендуют двое – Сергей Никифоров и Александр Бондаренко

На должность рассматривают двух кандидатов / Фото: коллаж "Сегодня"

На должность рассматривают двух кандидатов / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине до конца недели могут назначить нового пресс-секретаря Владимира Зеленского.

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Об этом сообщает "Бабель".

В ОПУ выбирают среди двух кандидатов – между бывшим журналистом, менеджером по коммуникациям Александром Бондаренко и ведущим телеканала "Украина 24" Сергеем Никифоровым.

Решение примут в течение одного-двух дней. Один из источников "Бабеля" считает, что, скорее всего, должность получит Никифоров.

Отметим, что ранее в ОПУ обещали выбрать и представить нового пресс-секретаря перед Днем журналиста, который отмечается в Украине 6 июня.

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Сергей Никифоров работал на европейском телеканале Euronews, а позже на "Украина 24".

Бондаренко – руководитель спецпроектов в агентстве стратегических коммуникаций RMA. На местных выборах 2020 Бондаренко и его команда сопровождали партию "Голос" во Львове. Ранее работал на "Громадському радіо", вел политическую программу "Точка зрения" и работал на украинском службу ВВС.

Ранее мы сообщали, что глава государства Владимир Зеленский назначил новым заместителем главы Офиса президента Андрея Сибигу, а также создал новое структурное подразделение, которое будет заниматься вопросами евроинтеграции.

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