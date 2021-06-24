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Кулеба предупредил Евросоюз – саммит с Россией очень опасен

24 июня 2021 12:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Саммиты между ЕС и Россией были заморожены в 2014 году из-за российской агрессии против Украины

Дмитрий Кулеба. Министр иностранных дел предупреждает

Дмитрий Кулеба. Министр иностранных дел предупреждает / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что саммит ЕС – Россия может спровоцировать послабление давления на Москву и смягчение наказания за агрессию против Украины. Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе после встречи с представителями Евросоюза, передает РБК-Украина.

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Он объяснил коллегам в Евросоюзе, что нет оснований для возобновления диалога такого уровня с Россией. Также министр напомнил, что саммиты между ЕС и Россией были заморожены в 2014 году из-за российской агрессии против Украины.

"Инициатива возобновить саммит с Россией без прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от политики санкций ЕС. Это может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что еще более опасно, отбить охоту у России имплементировать Минские соглашения", – сказал Кулеба.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне лидеры Германии и Франции решили пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит Евросоюза. Макрон и Меркель предложили Брюсселю возобновить европейско-российские саммиты, которые отменили после оккупации Крыма в 2014 году.

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Напомним, недавно состоялся саммит НАТО. Лидеры Альянса заявили, что решение о будущем членстве Украины в военном блоке в силе, но напомнили Киеву о "домашнем задании".

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