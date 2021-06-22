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Европа поддержала Майдан – с этого все началось: главные тезисы новой статьи Путина

22 июня 2021 12:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Хозяин Кремля рассказал о начале Второй мировой войны для Советского Союза, сделке века с Германией и пожаловался на НАТО

Президент России Владимир Путин в статье немецкому изданию Die Zeit намекнул, что у Советского Союза пытаются отобрать статус освободителей Европы от нацистов, а также пожаловался на расширение НАТО вплоть до границ современной РФ. Припомнил и Украину с Януковичем.

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Текст статьи опубликовал на сайте Кремля.

Путин-оккупант о советских солдатах-освободителях

Красная армия спасла от порабощения Европу и мир: "И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого – правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя".

После ужасов войны народы Европы все же смогли восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию: "И хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии".

Газовая "сделка века" Москвы и Берлина

"В 1970 году между СССР и ФРГ была заключена "сделка века" – о долгосрочных поставках природного газа в Европу, заложившая фундамент конструктивной взаимозависимости, ставшая началом многих последующих грандиозных проектов, в том числе строительства газопровода "Северный поток".

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Путин пожаловался на НАТО

  • Движение блока на восток стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе.
  • С 1999 года последовало еще пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий.
  • Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений.
  • Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана.
  • Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой.
  • Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок.

Путин недоволен, что Европа поддержала Украину

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"Европа активно поддержала "антиконституционный вооруженный переворот" в Украине. С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали "переворот", а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и "выход" Крыма из ее состава?".

Напомним, недавно Путин говорил, почему боится вступления Украины в НАТО. Президент России допускает, что Украина действительно может вступить в Альянс, и в этом ничего смешного нет.

Смотрите также в нашем сюжете об итогах встречи Байдена с Путиным в Женеве:

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно

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