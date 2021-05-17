Степанов, Петрашко і Криклій: коли Рада візьметься за звільнення міністрів

Міністри, яких можуть звільнити депутати, виступлять в парламенті і розкажуть про свої досягнення

Владислав Криклій (зліва), Максим Степанов та Ігор Петрашко. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада завтра збереться на позачергове засідання, де розгляне питання відставки міністрів економіки Ігоря Петрашка, інфраструктури Владислава Криклія і охорони здоров'я Максима Степанова. Про це розповів на Погоджувальній раді спікер парламенту Дмитро Разумков.

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За його словами, на цьому тижні точно буде як мінімум одне позачергове засідання, але їх може бути й більше. Зараз роздані підписні листи і збираються підписи.

"Воно стосуватиметься трьох речей. Перше: два міністри написали заяви (на відставку) за власним бажанням – Криклій та Петрашко. І є подання прем'єр-міністра щодо Степанова", – сказав Разумков.

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Спікер підкреслив, що, швидше за все, позачергове засідання буде скликано на завтра о 16:00, при цьому він наполягає, щоб ці міністри виступили в парламенті.

"Потрібно заслухати, зрозуміти позицію міністрів, щоб вони відзвітували – що було зроблено, що не встигли зробити, які помилки або досягнення. Щоб, приймаючи відповідні рішення, ми чітко розуміли, які є підстави (для звільнення)", – підкреслив глава ВР.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Петрашко і Криклій несподівано подали у відставку 14 травня. У той же день глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав прізвища, хто замінить міністрів інфраструктури та економіки.

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У той же час глава МОЗ Степанов відмовився сам написати заяву, але прем'єр вніс подання до Ради на його звільнення. Арахамія говорив, що головним кандидатом на його заміну є Віктор Ляшко. Сам санлікар прокоментував можливість замінити Степанова.